Un nouveau constructeur de supercars fait son apparition : Nilu27. Une marque fondée par Sasha Selipanov, designer de Koenigsegg et Bugatti, qui vient de dévoiler sa première voiture : la NILU. Plutôt que de miser sur des technologies de pointe comme le turbocompresseur ou l'assistance hybride, cette voiture adopte une approche puriste, utilisant un V12 atmosphérique relié à une transmission manuelle à sept rapports. Elle est même équipée de portes papillon.

L'hypercar NILU n'est pas totalement démodée dans son approche. Son design saisissant repose sur une monocoque en fibre de carbone fabriquée sur mesure, complétée par un ensemble de sous-cadres tubulaires en alliage d'aluminium. Le V12, conçu par la société néo-zélandaise Hartley Engines, est un bloc de 6,5 litres à 80 degrés qui, selon Nilu27, "tourne comme un moteur électrique".

Nile27

Contrairement à la plupart des moteurs, qui présentent des prises d'air à l'intérieur du "V" et des échappements extérieurs, la circulation de l'air est inversée sur ce V12. Les corps de papillon individuels se trouvent à l'extérieur, tandis que l'échappement sort par le haut dans une configuration en "hot V". L'échappement en Inconel 12 sur 1 est imprimé en 3D pour s'adapter à sa forme complexe et se termine par un embout à trois sorties qui, selon le journaliste Jonny Lieberman, s'inspire d'une navette spatiale. Les chiffres exacts de puissance ne sont pas disponibles, mais Nilu27 affirme que le V12 développera "plus de 1000 chevaux".

Nilu affirme que son hypercar est axée sur la rétroaction. C'est pourquoi la seule transmission est une boîte de vitesses manuelle à sept rapports fournie par CIMA. Le levier de vitesse lui-même est doté d'un pommeau en forme de perche et d'un mécanisme de verrouillage pour éviter que la voiture ne passe la marche arrière par inadvertance, comme sur une Lamborghini Countach.

Ce que vous ne trouverez pas dans l'habitacle de la NILU, c'est un nombre excessif de boutons. Il n'y a pas de boutons sur le volant parfaitement rond, ni de modes de conduite. Le seul écran que vous trouverez est intégré au rétroviseur pour améliorer la visibilité vers l'arrière. Les sièges sont fixes, tandis que le pédalier, l'appuie-tête et les rétroviseurs extérieurs sont réglables manuellement à l'aide de leviers et d'interrupteurs usinés dans la masse. Cette voiture est véritablement axée sur l'expérience analogique.

Sous la carrosserie, vous trouverez une suspension à double triangulation et à biellettes. Elle est soutenue par un ensemble de jantes centerlock de 20 et 21 pouces en quinconce, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R. Elles enveloppent un ensemble de freins en carbone-céramique de Brembo.

Nile27

Nilu annonce qu'elle construira 15 de ces hypercars NILU de lancement, mais ne précise pas si elles seront homologuées pour la route. Dans son annonce, la société mentionne également des plans pour construire 54 unités "homologuées pour la route", ce qui suggère que les 15 voitures de lancement seront uniquement des machines de course.

La NILU sera présentée au public à Pebble Beach, lors de la Monterey Car Week, le 15 août. Le premier lot de prototypes et de voitures de clients sera assemblé à Irvine, en Californie, avant que la production ne soit transférée à l'étranger.

"Nous avons été ravis et touchés par la réaction à nos teasers sur les réseaux sociaux. Alors que le monde se dirige vers l'électrification, et pour de très bonnes raisons, nous croyons fermement que l'intemporalité de ces voitures leur permettra non seulement de rester pertinentes, mais aussi de continuer à trouver une place dans les collections des amateurs de voitures passionnés." - Inna Selipanov, cofondateur et directeur de l'exploitation, dans un communiqué.