Brembo, leader mondial des systèmes de freinage, célèbre une année 2023 riche en succès : 70 titres mondiaux ont été remportés dans les principales catégories de course sur deux et quatre roues. Pour ne citer que les plus importants : du troisième Championnat du monde consécutif de Formule 1 remporté par Max Verstappen avec Red Bull Racing, au succès de Pecco Bagnaia, pilote pour Ducati Lenovo Team en MotoGP, en passant par le Championnat du monde WorldSBK dans lequel Alvaro Bautista a triomphé à nouveau, comme en 2022.

Sans oublier le championnat de Formule E où Brembo a fourni ses systèmes de freinage à tous les pilotes, allant jusqu'à la victoire de Pedro Acosta en Moto2, Jaume Masiá en Moto3 et bien d'autres champions du monde en sport automobile. Tous ces pilotes ont fait confiance à l'excellence des systèmes de freinage Brembo.

Une mention spéciale pour la 100e édition des 24 heures du Mans, au cours de laquelle Brembo a triomphé avec Ferrari dans la catégorie Hypercar, la plus importante.

En Formule 1, Brembo vient de franchir cette année la ligne d'arrivée des 500 victoires en GP : les 22 GP disputés cette saison ont tous été remportés par des voitures équipées de composants du groupe Brembo. L'entreprise de Bergame peut donc se targuer d'avoir remporté 507 Grands Prix sur les 851 qui ont eu lieu depuis 1975 (première année de Brembo en Formule 1) pour un total de 29 championnats du monde des pilotes et 33 championnats du monde des constructeurs remportés avec les principales écuries.

Une domination totale

La domination s'est également poursuivie en MotoGP, avec de nouveaux succès en Moto2, Moto3 et World Superbike (également avec Marchesini). Depuis 1978, 572 victoires ont été remportées dans la catégorie reine (classe 500 et MotoGP) : pour la huitième saison consécutive, l'entreprise a équipé toutes les MotoGP des 31 pilotes qui ont disputé au moins une course en MotoGP.

Brembo peut donc se targuer d'avoir remporté 35 championnats du monde des pilotes et 36 championnats du monde des constructeurs avec les principales équipes de MotoGP.

L'année 2023 est également confirmée comme une année de victoire dans le sport automobile électrique. Cinquième saison consécutive pour Brembo en tant que fournisseur exclusif des 22 monoplaces Gen3 entièrement électriques.

Outre les championnats de Formule 1, Formule E, MotoGP, Moto2, Moto3 et WSBK mentionnés ci-dessus, il convient également de mentionner les championnats WEC, GT, IMSA, EWC, NASCAR, MXGP, Enduro, Trial, Formule 2, Formule 3, WRC, Super Formula, MotoAmerica, Porsche Supercup et de nombreux autres championnats, pour un total de plus de 600 titres mondiaux remportés depuis 1975 dans les différentes catégories.