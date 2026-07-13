La Maserati Project GT4 est la voiture de course à laquelle vous ne vous attendiez pas

Mettons une Maserati GranTurismo de course sur la liste des choses que nous ne nous attendions pas à voir en 2026. Le constructeur italien s’est présenté au Goodwood Festival of Speed de cette année avec la Project GT4, un nouveau modèle issu de sa division Maserati Corse. La Project GT4 doit prendre la piste en catégorie GT à partir de 2028.

Maserati est peut-être surtout connue aujourd’hui comme une marque de luxe, mais l’entreprise possède un riche héritage en sport automobile qui remonte aux années 1920. Le Trident a été représenté à la Targa Florio, aux 24 Heures du Mans, aux Mille Miglia, aux 500 Miles d’Indianapolis, en Formule E et même en Formule 1. Plus récemment, la Maserati GT2 de course, dérivée de la MC20 de route, court dans l’European GT2 Series depuis 2023.

La Project GT4 est basée sur la GranTurismo, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le programme GT2. Maserati indique que la carrosserie et le groupe motopropulseur proviennent directement du modèle de série, ce qui signifie que cette voiture de course est animée par le V6 Nettuno 3,0 litres biturbo de la marque. Contrairement au modèle routier, qui développe jusqu’à 582 ch en finition Trofeo pour 2027 après un gain de 40 ch, le moteur de la GT4 délivre jusqu’à 690 ch aux seules roues arrière, abandonnant ainsi la transmission intégrale de la voiture de route.

Projet GT4 de Maserati Photo : Maserati

Maserati affirme que la GT4 pèse environ 400 kilogrammes de moins que la GranTurismo dont elle dérive, grâce à un allègement drastique qui supprime tous les équipements de luxe du modèle de série. Ici, pas de sièges en cuir à réglages électriques, d’écrans tactiles ni de système audio Sonus Faber. À la place, l’habitacle dépouillé reçoit désormais un volant de course, des commandes simplifiées, un arceau-cage, des harnais six points et pas grand-chose d’autre.

L’extérieur est bien plus agressif, mais ces modifications ne sont pas là uniquement pour le style. Tout ce que vous voyez est conforme au règlement GT4, y compris le splitter avant, les plans canards, le système de freinage et les jantes de 18 pouces.

À l’occasion du 100e anniversaire de Maserati en compétition, une livrée spéciale célèbre l’événement. Un grand trident bleu apparaît en évidence sur fond blanc à l’avant de la voiture, tandis que 100 tridents plus petits ornent l’auto derrière les roues avant.

Source: Maserati