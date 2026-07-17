Les 10 voitures les plus rapides à Goodwood cette année

Il n’existe aucun autre événement comparable au Goodwood Festival of Speed. C’est bien plus qu’un simple salon automobile huppé : chaque année, des centaines de voitures s’élancent sur la montée de 1,87 km pour déterminer laquelle est la plus rapide.

Des voitures de course classiques aux hypercars modernes, tout a défilé dans la montée cette année, et le top 10 des voitures les plus rapides avait tout sauf un profil ordinaire. Ces autos ont été conçues pour la compétition.

À la dixième place, on retrouve la Toyota-Judd Formula Supra pilotée par Ryan Tuerck. Il a signé un chrono de 49,02 secondes. La Dodge Viper GTS-R a fait légèrement mieux, suivie par la Nissan 300ZX Turbo. Travis Pastrana s’est classé en milieu de tableau au volant de sa Subaru Brataroo 9500 Turbo (que nous avons pu examiner de plus près).

Les deux voitures les plus rapides cette année étaient toutes deux électriques, la Ford Super Mustang Mach-E fortement modifiée prenant la première place. Elle a été environ une demi-seconde plus rapide que la voiture classée deuxième, la Formula E de quatrième génération.

La Mustang a été 4,33 secondes plus rapide que la voiture à moteur thermique la plus véloce, faisant mieux que le Ford SuperVan 4.2 d’il y a quelques années. Mais elle reste encore derrière la voiture la plus rapide à avoir jamais affronté ce tracé. Cet honneur revient à la McMurtry Spéirling 100 % électrique, qui a bouclé la montée en 39,08 secondes.

Voici les 10 voitures les plus rapides de l’épreuve de côte du Goodwood Festival of Speed cette année :

Ford Super Mustang Mach-E — 41,98 secondes Formula 4 Gen4 — 42,46 secondes Shadow-Chevrolet — 46,31 secondes Volkswagen Polo WRX — 46,32 secondes BMW M3 Touring 24H — 46,34 secondes Subaru 'Brataroo' 9500 Turbo de 1978 — 46,77 secondes Porsche 911 Cup Type 992.2 — 47,25 secondes Nissan 300 ZX Turbo — 48,48 secondes Dodge Viper GTS-R — 48,69 secondes Toyota-Judd Formula Supra — 49,02 secondes

Source: Goodwood Festival of Speed