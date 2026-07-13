Ce SUV sportif est habillé de carbone vert : le BMW X5 M par Larte Design
Le préparateur allemand Larte Design propose un kit widebody en 13 éléments conçu pour sublimer les lignes et la présence sur route.
Le BMW X5 M Competition évolue grâce à un nouveau pack esthétique développé par Larte Design. Le préparateur allemand a présenté un kit widebody entièrement réalisé en fibre de carbone préimprégnée, caractérisé par une finition spécifique Vancouver Green qui n’est pas appliquée par peinture, mais directement intégrée au matériau composite.
L’objectif est d’offrir un niveau de personnalisation supérieur à celui des configurations d’usine traditionnelles, avec un résultat marquant et très travaillé.
Une fibre de carbone conçue sur mesure
Le projet repose sur ce que Larte Design appelle le "Customization Level 2", une approche qui va au-delà du choix des couleurs et des accessoires prévus par le constructeur. Chaque kit est ainsi développé en fonction des demandes du client et peut être réalisé dans n’importe quelle teinte, directement intégrée au tissage de la fibre de carbone plutôt qu’appliquée dans un second temps.
BMW X5M Competition en Vancouver Green par Larte Design (2026)
Pour parvenir à ce résultat, chaque élément est d’abord modelé en argile sur le véhicule réel, puis numérisé par scan 3D avant d’être transformé en pièce définitive via un procédé de production en autoclave avec fibre de carbone préimprégnée, la même technologie utilisée pour de nombreux composants haute performance.
Treize éléments pour un style plus agressif
Le kit comprend 13 composants, parmi lesquels un nouveau pare-chocs avant, un capot, des extensions d’ailes, des bas de caisse, un diffuseur arrière et un spoiler. L’intervention modifie la perception visuelle du SUV BMW, en lui donnant une allure plus large et plus basse sans en altérer la structure d’origine.
Selon le préparateur, tous les éléments sont conçus pour exploiter les points de fixation d’origine, évitant tout perçage ou modification permanente de la carrosserie. L’installation nécessite environ six heures et conserve une compatibilité totale avec les capteurs, les systèmes d’aide à la conduite et les équipements électroniques de la BMW X5 M Competition.
Production artisanale et certification TÜV
L’ensemble du kit est fabriqué dans l’usine Larte Design d’Erkrath, en Allemagne, avec des délais de production compris entre 10 et 18 jours. Tous les composants sont certifiés TÜV, tandis que le capot bénéficie également de l’homologation Teilegutachten.
Le même programme de personnalisation est également proposé pour d’autres modèles de la gamme BMW, dont les X5, X6, X6 M, X7, XM et Série 7, confirmant la volonté du préparateur de proposer des transformations toujours plus exclusives sans compromettre la fonctionnalité ni la qualité de fabrication.
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