Volvo se prépare au « plan produit le plus ambitieux de son histoire »

Le premier semestre 2026 de Volvo n’a pas été particulièrement brillant, avec des ventes au détail en baisse de 8 %, à 324 800 unités. Le constructeur suédois estime toutefois que le reste de l’année apportera des « ventes nettement plus fortes ». Il y a en effet des raisons d’être optimiste : les livraisons de l’EX60 ont commencé plus tôt ce mois-ci, et les carnets de commandes du SUV électrique haut de gamme EX90 atteignent un niveau record.

De nouveaux modèles sont également en approche. Au début de l’automne, la marque détenue par Geely lèvera le voile sur deux nouveautés. Volvo ne donne pas de détails précis, mais indique qu’elles seront toutes deux électrifiées, ce qui nous amène à penser qu’il s’agira plutôt d’hybrides rechargeables que de véhicules 100 % électriques. Il ne faut pas nécessairement s’attendre à des modèles entièrement inédits dans la gamme, mais plutôt à des évolutions de PHEV existants, probablement avec des restylages et, éventuellement, des batteries plus grandes afin d’augmenter l’autonomie en mode électrique.

Photo : Peter Holderith / Motor1

Ces deux modèles ne seraient que la partie émergée de l’iceberg, puisque Volvo travaille sur le « plan produit le plus ambitieux de son histoire ». Ce programme baptisé Strategy Update sera présenté le 17 septembre, peu après la révélation de ces deux véhicules. Même si le constructeur reste très discret sur ces nouveautés, Automotive News rapportait plus tôt ce mois-ci qu’une nouvelle berline et un nouveau break étaient actuellement en développement en Europe.

Il convient de noter que Volvo continue de vendre la S90 en Chine et sur quelques autres marchés asiatiques, où cette berline haut de gamme a même bénéficié d’un restylage l’an dernier. La plus compacte S60 et son dérivé break V60 restent également disponibles dans certaines régions, preuve que Volvo n’a pas totalement renoncé aux voitures particulières traditionnelles.

Le directeur général de Volvo a déjà laissé entendre un retour des voitures de tourisme. Håkan Samuelsson a déclaré plus tôt cette année à la presse que l’entreprise étudiait autre chose que des SUV, ajoutant : « Je pense que dans cinq ans, nous n’aurons pas uniquement des SUV ». Si de nouveaux modèles sont effectivement en préparation, le modèle à toit allongé pourrait, selon certaines informations, donner naissance à une déclinaison Cross Country surélevée, à mi-chemin entre un break et un SUV.

Dans le même temps, Volvo se dit ouvert à la production de voitures pour d’autres marques dans son usine de Gand. Plus tôt cette semaine, le groupe a signé un protocole d’accord avec le gouvernement fédéral belge et le gouvernement régional de Flandre afin d’examiner des moyens de renforcer la production. Selon l’entreprise, un scénario plausible consisterait à assurer une production sous contrat pour d’autres marques. Aucun nom n’a été cité, mais avec l’appartenance de Volvo au groupe Geely, les possibilités sont nombreuses. Le géant chinois possède plusieurs constructeurs, dont Lotus, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Radar Auto et LEVC.

Volvo EX60 et EX60 Cross Country (2026) 73 Source: Volvo