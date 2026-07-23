Un quart de siècle de puissance V12 : Aston Martin Vanquish 25

Aston Martin célèbre l’un des modèles les plus emblématiques de son histoire récente avec la Vanquish 25, une série spéciale réalisée par Q by Aston Martin pour fêter le vingt-cinquième anniversaire de la GT lancée en 2001.

La production sera limitée à seulement 50 exemplaires, répartis à parts égales entre vingt-cinq Coupé et autant de Volante, avec une première apparition publique prévue à la Monterey Car Week et les premières livraisons d’ici la fin de l’année 2026.

Un style qui regarde vers le passé

L’Aston Martin Vanquish 25 reprend certains détails de la première génération sans renoncer aux solutions les plus modernes. L’extérieur se distingue par la nouvelle teinte Q Skye Silver, enrichie de finitions métalliques spécifiques, de sorties d’échappement dédiées, de nouvelles ouïes latérales en acier inoxydable et de badges exclusifs.

Aston Martin Vanquish 25, Coupé et Volante Photo : Aston Martin

Les jantes forgées de 21 pouces de la Vanquish bénéficient elles aussi d’un traitement spécifique, avec un discret rappel graphique de la lettre "V", tandis que chaque détail a été développé par le département de personnalisation d’Aston Martin.

Un intérieur exclusif et un travail artisanal

L’habitacle inaugure des revêtements et des finitions créés spécialement pour cette édition anniversaire. Les sièges arborent le logo "Vanquish 25" brodé sur les dossiers, tandis que des inserts gravés au laser, un nouveau traitement des surfaces et le bouton de démarrage rouge contribuent à distinguer cette version.

Aston Martin Vanquish 25, les détails intérieurs Photo : Aston Martin

Les clients pourront choisir entre trois combinaisons de couleurs dédiées : Onyx Black, Oxford Tan et Phantom Grey, toutes associées à un ciel de toit en Alcantara noir.

Le V12 de 835 ch reste au programme

La mécanique n’évolue pas par rapport à l’actuelle Vanquish de troisième génération, qui demeure le modèle porte-drapeau de la gamme Aston Martin à moteur avant. Sous le capot prend place le V12 biturbo de 5,2 litres capable de développer 835 ch et 1 000 Nm de couple.

Les performances restent de tout premier plan : le 0 à 100 km/h est abattu en 3,3 secondes et la vitesse maximale atteint 345 km/h. Disponible en configuration deux ou quatre places, la Vanquish 25 célèbre l’histoire du modèle à travers une série limitée destinée avant tout aux collectionneurs.