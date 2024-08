Vous vous souvenez de l'Alfa Romeo Disco Volante ? Et la Mini Superleggera ? Ces deux magnifiques concept-cars - et quelques centaines d'autres depuis 1926 - ont été conçus par le carrossier italien Touring Superleggera. Cette année, lors de l'événement Quail organisé dans le cadre de la Monterey Car Week, l'entreprise présentera quelque chose de vraiment spécial.

Non, vos yeux ne vous trompent pas : il s'agit d'une voiture de sport basée sur la Ferrari 550 Maranello, appelée Veloce12. Touring prend une 550 standard, la déshabille jusqu'au châssis, y ajoute un peu de rigidité et conçoit la superbe carrosserie Veloce12 à partir de son squelette.

Touring Superleggera

L'entreprise modifie ensuite le moteur V12 de 5,5 litres de la voiture pour obtenir une puissance de 503 chevaux, soit 25 chevaux de plus que la 550 standard. Mieux encore, il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Grâce à ces améliorations, il faut 4,4 secondes à la Veloce12 pour atteindre 100 km à l'heure. Sa vitesse de pointe annoncée est de 320 km/h. Des jantes sur mesure entourent les freins Brembo haute performance, ce qui confère au véhicule une meilleure puissance de freinage. Les freins sont à six pistons de 380 millimètres à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Sous la superbe carrosserie se trouve un système de suspension TracTive sur mesure avec amortissement réglable.

Touring Superleggera Touring Superleggera

Un intérieur en cuir fabriqué à la main recouvre l'habitacle, avec des commandes et des cadrans finis à la machine, joliment perchés au centre du tableau de bord. Pas un seul écran tactile en vue. Touring précise que tous les matériaux proviennent d'Italie et que, s'agissant d'une voiture de grand tourisme, la Veloce12 est équipée de sièges en cuir sur mesure, conçus pour offrir confort et soutien sur les longues distances.

Naturellement, ce type d'artisanat italien n'est pas donné. Touring demande environ 690 000 euros pour chaque Veloce12, sans compter le coût d'une 550 donneuse. Une 550 Maranello bien entretenue coûtera au moins 140 000 euros. L'entreprise ne prévoit de construire que 30 exemplaires, dont les premiers sortiront de la chaîne de production au début de l'année 2025.