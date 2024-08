La première conclusion que l'on peut tirer des résultats financiers du premier semestre est que la période n'a pas été facile. Du moins pour la plupart des 12 constructeurs automobiles analysés dans cet article. Les derniers chiffres financiers et de volume publiés par Aston Martin, BMW Group, Ferrari, Ford Motor Co, General Motors, Hyundai Motor (à l'exception de Kia), Mercedes-Benz Group, Renault Group, Stellantis, Tesla, Volkswagen Group et Volvo Cars, montrent que la situation s'aggrave cette année.

Bien que, depuis la pandémie, nombre de ces entreprises aient affiché des résultats financiers sains en raison de l'accent mis sur les bénéfices au détriment de la diminution des unités vendues, les temps changent. Tout d'abord, la concurrence est plus forte aujourd'hui qu'il y a cinq ans.

L'arrivée des constructeurs automobiles chinois dans le monde entier nuit aux bénéfices des entreprises traditionnelles qui, jusqu'à présent, ont décidé d'augmenter le prix des voitures et de faire attendre les clients plus longtemps pour obtenir leur voiture flambant neuve, en diminuant le nombre de voitures produites (et vendues) pour gagner plus d'argent. Toutefois, cette stratégie d'augmentation des prix n'est plus valable car la concurrence directe des rivaux chinois est arrivée.

Les gagnants (pour l'instant)

Au cours du premier semestre de cette année, General Motors a augmenté ses bénéfices d'exploitation de 42 %. Il s'agit du meilleur résultat parmi les équipementiers inclus dans cette analyse, en raison d'une meilleure gamme de produits comprenant davantage de véhicules commerciaux, de camionnettes et de SUV, de frais administratifs moins élevés et d'une bonne mise à l'échelle de la stratégie relative aux véhicules électriques.

Bien que ce groupe ait diminué ses ventes en gros de 2 % par rapport au premier semestre 2023, le bénéfice d'exploitation par unité vendue a augmenté, passant de 2 204 euros à 3 188 euros. Bien qu'il ait encore du mal à vendre ses véhicules électriques, GM montre des signes d'un décollage définitif.

Volvo Cars est un autre gagnant. Elle a vendu plus de voitures (+14 %), mais a enregistré une baisse des ventes (-1 %), principalement en raison de l'impact important de la Volvo EX30, petite et moins chère, sur les résultats de l'entreprise. Du côté positif, il semble que ce B-SUV soit assez rentable, puisque Volvo a enregistré une augmentation de 26 % de ses bénéfices d'exploitation. Toutefois, la marque suédoise a gagné moins par unité vendue que Mercedes, BMW et Tesla.

Dans le cas de Ferrari, les bénéfices ont continué de croître (+16 %) presque au même niveau que les revenus (+14 %), malgré une variation presque nulle en termes d'unités livrées (de 6 959 unités au S1 2023 à 7 044 unités au S1 2024). Cela signifie que l'entreprise vend des modèles plus rentables que par le passé et que Ferrari reste ainsi le constructeur automobile avec les bénéfices les plus élevés par unité vendue, à 135 300.

"Nos revenus et notre rentabilité ont connu une croissance à deux chiffres", soutenus notamment par "une demande accrue pour la personnalisation" des modèles, ce qui a permis au groupe de revoir à la hausse ses objectifs annuels", a commenté le PDG Benedetto Vigna.

"L'accueil enthousiaste réservé à nos dernières voitures de sport, la 12 Cilindri et la 12 Cilindri Spider," a contribué à étoffer "un carnet de commandes déjà solide pour les modèles actuels, qui couvre une bonne partie de l'année 2026", a déclaré M. Vigna lors d'une conférence avec les analystes.

Unités vendues au premier semestre 2024

premier semestre 2023 premier semestre 2024 Var % Volkswagen Group Livraisons 4.372.000 4.348.000 -1% Stellantis Livraisons 3.327.000 2.931.000 -12% General Motors Ventes en gros 2.257.000 2.213.000 -2% Ford Ventes en gros 2.174.000 2.187.000 +1% Hyundai (à l'exclusion de Kia) Ventes en gros 2.082.000 2.064.000 -1% Groupe BMW Livraisons 1.214.864 1.213.276 0% Groupe Mercedes Livraisons 1.237.619 1.168.550 -6% Groupe Renault Immatriculations 1.133.000 1.155.000 +2% Tesla Livraisons 889.015 830.766 -7% Volvo Ventes au détail 341.700 388.100 +14% Ferrari Livraisons 6.959 7.044 +1% Aston Martin Ventes en gros 2.954 1.998 -32% Total 19.038.111 18.507.734 -3%

Chiffre d'affaires en millions d'euros

premier semestre 2023 premier semestre 2024 Var % Volkswagen Group 156.257 158.800 +2% Stellantis 91.176 85.017 -7% GM 78.543 84.338 +7% Groupe BMW 74.072 73.558 -1% Hyundai (à l'exclusion de Kia) 53.960 57.782 +7% Tesla 44.726 43.376 -3% Groupe Mercedes 38.241 36.743 -4% Groupe Renault 26.849 26.958 0% Volvo 17.086 16.861 -1% Ferrari 2.903 3.297 +14% Aston Martin 799 711 -11% Total 664.729 671.411 +1%

Bénéfice d'exploitation en millions d'euros

premier semestre 2023 premier semestre 2024 Var % Volkswagen Group Bénéfice d'exploitation 11.347 10.052 -11% Groupe BMW Bénéfice/perte avant résultats financiers 9.718 7.931 -18% General Motors Bénéfice d'exploitation 4.975 7.055 +42% Groupe Mercedes Bénéfice d'exploitation 9.387 6.978 -26% Stellantis Bénéfice d'exploitation 13.541 6.639 -51% Hyundai (à l'exclusion de Kia) Bénéfice d'exploitation 5.288 5.285 0% Ford Bénéfice d'exploitation 4.240 2.881 -32% Tesla Bénéfice d'exploitation 4.693 2.573 -45% Groupe Renault Bénéfice d'exploitation 2.040 2.175 +7% Volvo EBIT 872 1.096 +26% Ferrari EBIT 822 953 +16% Aston Martin Bénéfice d'exploitation (109) (125) - Total 66.814 54.493 -20%

Stellantis et Tesla en difficulté

Les livraisons mondiales de Stellantis ont chuté de 12 % au cours des six premiers mois de cette année en raison du vieillissement des lignes en Amérique du Nord (Chrysler et Dodge ont toujours besoin de nouvelles voitures) et en Europe (Lancia, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Abarth), et le groupe ressent également la concurrence croissante des fabricants chinois au Brésil, son deuxième plus grand marché après les États-Unis.

Tesla, de son côté, ne peut pas croître indéfiniment et les baisses de prix qui ont fonctionné en 2023 n'ont pas été aussi efficaces cette année. Ses livraisons ont chuté de 7 % pour atteindre 831 000 unités, mais il est resté le fabricant de BEV le plus performant au monde. La baisse des volumes et des prix, ainsi que l'augmentation des dépenses d'exploitation due à un plus grand nombre d'opérations et d'usines à l'étranger, ont eu un impact direct sur la rentabilité. Les bénéfices d'exploitation ont chuté de 45 % pour atteindre 2 573 millions d'euros au premier semestre 2024.

Ventes de BEV au premier semestre 2024

premier semestre 2023 premier semestre 2024 Var % Tesla 889.015 830.766 -7% Groupe Volkswagen 321.610 317.185 -1% Groupe BMW 152.936 190.614 +25% Stellantis (estimation) 160.000 145.000 -9% Hyundai (à l'exclusion de Kia) 144.430 104.315 -28% Groupe Mercedes 121.474 101.553 -16% Volvo 59.300 90.800 +53% GM 61.000 87.000 +43% Groupe Renault 75.700 63.700 -16% Ford 47.000 36.000 -23% Ferrari - - - Aston Martin - - - Total 2.032.465 1.966.933 -3%

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.