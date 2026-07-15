Nissan fête les 4 millions de Qashqai vendus en Europe

Le Nissan Qashqai continue d’écrire l’histoire des SUV en Europe. Le modèle japonais a en effet franchi le cap des quatre millions d’unités vendues sur le continent, confirmant son statut de l’un des plus grands succès commerciaux de la marque et de figure majeure d’un segment qu’il a contribué à créer il y a près de vingt ans.

Le SUV qui a anticipé une tendance

Lancé en 2006, le Qashqai a été l’un des premiers modèles à proposer une formule associant la position de conduite surélevée et la praticité d’un SUV à des dimensions et à un confort de berline. Une recette gagnante, qui a fait du modèle une référence sur le marché européen.

Nissan Qashqai de première génération (2007) Photo : Nissan

Aujourd’hui, avec plus de quatre millions d’exemplaires livrés, le SUV de Nissan continue de représenter l’un des piliers de la gamme du constructeur.

Conçu et fabriqué en Europe

Le succès du Qashqai repose aussi sur un développement entièrement européen. Le design a été réalisé par Nissan Design Europe, à Londres, tandis que l’ingénierie est assurée par les centres de Cranfield et Barcelone.

La production destinée au marché européen est quant à elle assurée par l’usine britannique de Sunderland, l’un des sites industriels les plus importants de la marque. Lors du développement, Nissan recueille également les retours des clients, des médias et des propriétaires afin d’affiner chaque nouvelle génération du modèle.

L’évolution avec la technologie e-POWER

Parmi les caractéristiques distinctives du Qashqai actuel figure la technologie e-POWER, le système hybride développé et breveté par Nissan. Dans cette configuration, le moteur essence n’entraîne pas directement les roues, mais produit l’énergie nécessaire pour alimenter le moteur électrique qui fait avancer le véhicule.

La production du Nissan Qashqai dans l'usine de Sunderland Photo : Nissan

Le résultat est une conduite très proche de celle d’une voiture électrique, sans qu’il soit nécessaire de recharger la batterie sur une prise. Une solution qui illustre la manière dont le modèle continue d’évoluer tout en conservant un rôle de référence dans la stratégie européenne de Nissan.