Voici le son de la nouvelle Porsche Cayman

Un petit bond en avant au redémarrage. Le signe que le pilote a mal relâché l’embrayage et, hop, la voiture avance d’un coup. Rien de nouveau en soi, et pourtant la vidéo montrant la nouvelle Porsche Cayman en action sur le Nürburgring est vraiment étrange. Très étrange. Pas tant parce qu’on n’attendrait pas ce genre d’erreur de la part d’un pilote professionnel, mais parce que le modèle aperçu est la nouvelle Cayman, celle qui sera électrique.

Comment est-il possible qu’une voiture électrique tressaille ainsi ? La réponse pourrait être simple : elle aussi pourrait avoir une boîte de vitesses.

Plus qu’une mode

La présence d’une boîte simulée sur les Porsche électriques est une nouveauté introduite sur la Taycan 2027. Baptisé E-Shift, ce système simule les changements de rapport en reproduisant une transmission à 8 rapports, activable via un bouton dédié. Pour monter ou descendre les rapports, on utilise les palettes classiques derrière le volant, avec à la clé des sensations proches de celles d’une voiture thermique, y compris la coupure de couple au moment du passage.

Il n’y a pas encore de confirmation quant à la présence du système E-Shift sur les nouvelles Porsche 718 Cayman et Boxster, mais au vu de ce que montre la vidéo et de la volonté de Porsche de rapprocher ses électriques de l’univers des modèles thermiques, sans faire regretter les sensations des moteurs essence, cette hypothèse paraît crédible. Pour compléter l’expérience, il devrait aussi y avoir un rupteur et une bande-son pour accompagner ces sportives biplaces. Le tout, bien sûr, reste entièrement virtuel.

Nouvelle Porsche 718 Cayman, notre rendu Photo : Motor1.com

Nouvelles Porsche 718 Cayman et Boxster : quand arrivent-elles ?

C’est la question à laquelle personne ne peut encore répondre pour l’instant. Ce qui semble une nouvelle fois clair, c’est que les nouvelles Porsche 718 Cayman et Boxster électriques verront bien le jour ; en revanche, pour ce qui est du calendrier, on reste encore dans le flou. 2026 pourrait toutefois être la bonne année. Le cadre ne sera pas le Salon de Munich, Porsche ne figurant pas parmi les marques présentes.

Comme indiqué, elles seront électriques, mais pas uniquement : Porsche a en effet également officialisé l’arrivée de modèles à moteur essence, réservés toutefois aux versions les plus sportives comme les nouvelles GT4 et GTS.