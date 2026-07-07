La M6GT est de retour – McLaren restaure une légende

Quand on évoque aujourd’hui les McLaren de route devenues légendaires, la plupart pensent aux F1, P1 ou W1. En réalité, l’histoire commence dès la fin des années 1960. Avec la M6GT, le fondateur Bruce McLaren voulait démontrer que la technologie de ses voitures de course victorieuses pouvait aussi être transposée à la route.

McLaren Special Operations (MSO) vient désormais de faire revivre, à l’identique, ce chapitre presque oublié de l’histoire de l’entreprise. La M6GT restaurée fera sa première apparition publique au Goodwood Festival of Speed 2026.

La M6GT était bien plus qu’un simple exemplaire unique. Bruce McLaren utilisait lui-même le premier prototype comme voiture de tous les jours pour ses rendez-vous et déplacements sur les courses. Son idée : une sportive routière sans compromis sur la légèreté, dotée de technique de compétition, d’un moteur en position centrale, de portes papillon marquantes et d’une carrosserie au profil aérodynamique. Après l’accident mortel de Bruce McLaren en 1970, le projet a toutefois été mis de côté. Ce n’est qu’environ 25 ans plus tard que la légendaire McLaren F1 reprendra une partie de ces principes.

Une restauration au millimètre près

Pour cette recréation, MSO a puisé profondément dans les archives de la marque. La carrosserie a été réalisée à l’aide des moules d’origine, retrouvés au Royaume-Uni. Des dessins d’époque, des photographies et des véhicules de référence ont servi de base afin de rester au plus près de la vision initiale de Bruce McLaren.

La base technique provient d’un châssis d’époque de M6A CanAm, soigneusement restauré. De nombreux éléments ont pu être remis en état, tandis que d’autres ont dû être refabriqués intégralement en pièces uniques. Même des composants structurels invisibles tels que l’arceau de sécurité, le cadre arrière ou le faisceau électrique ont été réalisés à la main par les spécialistes.

Sur le plan technique aussi, McLaren est resté fidèle à l’original. Derrière les sièges prend place un V8 Small Block conforme aux spécifications historiques, avec ses caractéristiques culasses « Camel Hump » et une boîte de vitesses correspondante de l’époque. Le châssis utilise des composants de M6GT d’origine, pour lesquels il a parfois fallu se procurer des roulements depuis longtemps hors production, en cotes en pouces.

Même les détails en apparence secondaires ont bénéficié d’une attention particulière. Des rivets fermés en aluminium, conformes au modèle historique et aujourd’hui surtout utilisés dans l’aéronautique, ont été retenus. L’habitacle reçoit un levier de vitesses tourné à la main en bois de noyer, ainsi que des sièges en vinyle vert réalisés selon les méthodes d’époque. Même le pare-brise spécifique a été refabriqué à partir de scans numériques de l’original.

McLaren M6GT (2026) Photos Par : McLaren McLaren M6GT (2026) Photos Par : McLaren

Aux origines des McLaren de route

Ce modèle unique est peint dans la teinte développée pour l’occasion « Colnbrook White ». Le nom fait référence au siège de l’entreprise de l’époque, près de l’actuel aéroport d’Heathrow, où Bruce McLaren a élaboré sa vision d’une sportive routière. L’association de la carrosserie crème et de l’intérieur vert reprend en parallèle la livrée de sa première monoplace de Formule 1 datant de 1966.

Pour McLaren, cette restauration va bien au-delà d’une simple pièce de musée. Elle marque le lancement d’une nouvelle collection Heritage signée McLaren Special Operations et établit un lien direct entre les voitures CanAm des années 1960 et les supercars actuelles de la marque. La M6GT illustre de manière éloquente que l’idée fondatrice des McLaren de route modernes est née il y a déjà plus d’un demi-siècle.