Les 399 fortunés et chanceux acquéreurs de la McLaren W1, la nouvelle hypercar hybride britannique de 1 275 ch, vont recevoir un joli cadeau au moment de réceptionner leur W1. Une montre du même nom qui coûte près d'un sixième de la voiture.

Il s'agit de la RM 65-01 McLaren W1, le nouveau chronographe que Richard Mille propose comme quatrième pièce de sa collection de garde-temps réalisée en collaboration avec McLaren.

500 pièces seront produites et les 399 premières seront offertes aux clients de l'hypercar britannique. Les autres arriveront sur le marché au prix catalogue de 320'000 francs suisses (environ 340'602 euros au taux de change actuel), un chiffre qui semble modéré comparé aux 1,9 million d'euros de la McLaren W1 sur roues.

Un "moteur" spécial comme celui de la McLaren W1

Si l'on passe aux détails techniques, on découvre que le nom complet de cette montre très spéciale est RM 65-01 McLaren Automatic Split-Seconds Chronograph W1 et que les matériaux, la technique de construction et le "moteur" qui l'animent sont censés refléter le caractère de la McLaren W1.

RM 65-01 McLaren W1 de Richard Mille, détail du cadran

Alors que la voiture est propulsée par un V8 4.0 biturbo couplé à un moteur électrique pour une puissance totale de 1275 ch, la Richard Mille utilise le mouvement chronographe le plus performant de l'atelier suisse, le RMAC4, qui bat à une fréquence de 5 Hz ou 36 000 alternances par heure.

RM 65-01 McLaren W1 de Richard Mille, détails McLaren W1, vue arrière de trois quarts

La fréquence d'oscillation élevée permet à ce chronographe d'enregistrer deux temps distincts au dixième de seconde près, ce qui n'est pas courant pour une montre mécanique.

À cela s'ajoutent un mouvement automatique robuste de 480 composants et un rotor de remontage à géométrie variable avec des ponts et une base en titane, ainsi qu'un système de " remontage rapide " permettant de remonter entièrement la réserve de 60 heures en un rien de temps à l'aide du poussoir à quartz orange spécial TPT (Thin Ply Technology).

Fibre de carbone ultra-mince pour le boîtier

L'utilisation abondante de la fibre de carbone dans la McLaren W1 se retrouve dans la RM 65-01 de Richard Mille, qui a créé un boîtier ultra-mince en carbone TPT multicouche inspiré de la voiture, avec une lunette à double encoche qui est également la plus fine jamais réalisée par l'atelier suisse (cinq dixièmes de millimètre).

McLaren W1, vue de face RM 65-01 McLaren W1 by Richard Mille, vue de face

Le cadran en titane reprend le style des roues McLaren, avec l'ajout des couleurs et des détails propres à McLaren. Un bracelet en caoutchouc orange papaye (la teinte historique des voitures de course de Bruce McLaren) et un fond en verre saphir qui permet d'admirer le mouvement, tout comme la petite lunette au-dessus du moteur V8 de la nouvelle McLaren, complètent la fabrication de cet incroyable chronographe qui incarne le plus pur style Richard Mille et McLaren.