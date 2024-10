Plus de dix ans après que la P1 a bouleversé le monde de l'automobile, McLaren a dévoilé sa nouvelle Hypercar, la W1. Comme sa devancière, la W1 est une voiture hybride à propulsion arrière avec un V8 monté au centre. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Il s'agit d'une voiture bien plus avancée à tous points de vue. Voici ce qui la rend si fascinante.

Une aérodynamique à fort coefficient d'abattement et à faible traînée

Une grande partie de l'histoire de cette voiture concerne l'aérodynamique, ce qui est normal de la part d'un constructeur présent en Formule 1. McLaren annonce un poids maximal de 1000 kg d'appuie à 280 km/h, ce qui est proche des 1100 kg de l'Aston Martin Valkyrie et dépasse les 816 kg de la McLaren Senna.

La Valkyrie est un point de comparaison intéressant, car c'est la seule autre voiture de route qui s'appuie autant sur l'aérodynamique par effet de sol, plutôt que sur les appendices traditionnels situés au-dessus de la carrosserie. Cela permet de maximiser la force d'appui sans ajouter trop de traînée, ce qui réduirait les performances en ligne droite.

Divers systèmes aérodynamiques actifs permettent à la W1 d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h, soit la même que celle de la P1, bien que la W1 soit capable de générer une force d'appui bien plus importante.

L'aileron avant est actif et se déplace en arc de cercle pour ajouter ou réduire l'appui sur l'essieu avant en fonction des besoins, tandis qu'à l'arrière se trouve ce que McLaren appelle un aileron « Active Long Tail » (longue queue active). Inspiré par la carrosserie à longue queue de la F1 GTR de 1997, l'aileron arrière peut s'allonger de près d'un pied pour augmenter l'efficacité du diffuseur sous la carrosserie.

Ce dernier est d'ailleurs doté de larges tunnels qui commencent à s'incurver juste derrière l'habitacle et devant l'essieu arrière. Comme sur la Bugatti Tourbillon, le diffuseur fait également office de pare-chocs arrière, suffisamment solide pour encaisser des chocs importants sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une structure supplémentaire (lourde). Même le groupe motopropulseur est incliné de 3 degrés vers le bas pour laisser plus de place aux canaux du diffuseur.

Il y a d'autres détails typiques de la F1, par exemple les prises d'air en forme de nacelles latérales sous-dimensionnées que l'on voit sur les F1 depuis quelques années. Les sièges sont fixés pour réduire la surface frontale, et le pédalier et le volant sont orientés vers le conducteur. Cela signifie que les pieds du conducteur seront plus hauts que ses hanches, comme c'est le cas depuis de nombreuses années sur les F1 et de prototypes sportifs.

Suspension inspirée de la F1

McLaren

Même la suspension avant contribue à augmenter la force d'appui et le refroidissement des freins. McLaren utilise des doubles triangles, comme on peut s'y attendre, mais aussi des biellettes, des ressorts à barre de torsion et des amortisseurs intérieurs, comme sur une F1, ce qui permet de placer de nombreux composants de la suspension hors du flux d'air. Les triangles et les montants sont en titane imprimé en 3D, et les triangles inférieurs sont montés en hauteur et ont la forme d'une aile d'avion, afin de contribuer à la force d'appui globale. Il y a également un amortisseur de soulèvement, un autre dispositif dérivé de la course automobile, qui permet d'éviter que la carrosserie ne s'abaisse trop sous l'effet de la charge. Il n'y a pas non plus de sous-châssis avant séparé sur la W1, les composants de la suspension étant directement boulonnés au châssis en fibre de carbone.

Avec une voiture à forte démultiplication, vous avez besoin d'une plate-forme aérodynamique stable, et cela passe par la suspension. Comme la P1, la W1 dispose de réglages route et course, ce dernier abaissant la hauteur de caisse de 3,71 cm à l'avant et de 1,78 cm à l'arrière, et augmentant massivement le tarage des ressorts et la force d'amortissement.

La suspension arrière est un peu plus conventionnelle, avec des ressorts hélicoïdaux traditionnels sur les amortisseurs, car la force d'appui à l'arrière est générée par le diffuseur. En déplaçant ces éléments de suspension vers l'extérieur, McLaren peut utiliser des canaux de diffusion plus larges, plus inclinés et donc plus efficaces. Cependant, McLaren dispose également de ce qu'elle appelle des "liaisons actives" qui fonctionnent avec une barre antiroulis en forme de Z pour contrôler le pilonnement sans avoir besoin d'un "troisième élément" comme l'amortisseur à l'avant. Nous avons demandé à McLaren plus d'informations sur ce système particulier. Nous avons également demandé comment la hauteur de caisse est réglée.

Un tout nouveau V8 hybride

McLaren

La McLaren Automotive moderne telle que nous la connaissons utilise un V8 biturbo dérivé d'un modèle de course Nissan datant des années 1980. Avec la W1, McLaren lance son deuxième moteur maison après le V-6 à 120 degrés de l'Artura, un V-8 biturbo de 4,0 litres capable de développer 916 chevaux et un couple de 900 Nm, avec une ligne rouge à 9 200 tr/min. Pour ceux qui suivent le compte à la maison, c'est autant de chevaux que le V-8 et le système hybride de la P1 combinés.

Naturellement, les détails sont soignés. Comme bon nombre des derniers moteurs à combustion ultraperformants, le MHP-8 utilise des linguets pour actionner les ressorts de soupapes, plutôt que des poussoirs à cale et à godet actionnés hydrauliquement, ce qui permet d'obtenir des performances à plus haut régime. Contrairement à la plupart des moteurs auxquels nous pouvons penser, le V-8 renonce à un amortisseur de torsion en métal au profit d'un système d'amortissement par fluide. C'est un truc de fou, et nous supposons que cela permet d'économiser du poids.

Contrairement à de nombreuses autres hypercars hybrides, la W1 ne transmet sa puissance qu'aux roues arrière, et ce par le biais d'une nouvelle transmission à double embrayage à huit rapports. Contrairement à l'Artura, le moteur électrique de la W1 est monté sur le côté de la boîte de vitesses, en aval des deux embrayages. Il est alimenté par une batterie de 1,4 kilowattheure et développe à lui seul 342 ch. Combinée, elle développe 1 258 ch.

La W1 a une très courte autonomie en mode tout électrique, mais le moteur électrique gère toujours la marche arrière. Il ajoute également différents niveaux de puissance au moteur en fonction du mode de conduite. Un bouton "boost" situé sur le volant permet au conducteur de déployer la puissance maximale d'un seul coup.

Pare-soleil en fibre de carbone

McLaren

Ce n'est pas une technologie de pointe comme d'autres éléments de la W1, mais c'est intéressant. Les pare-soleil sont en fibre de carbone et n'ont que 0,25 cm d'épaisseur. Ils sont là pour vous rappeler l'attention portée par McLaren à l'économie de poids. McLaren cite un poids à vide de 1382 kg, ce qui signifie qu'avec tous les fluides nécessaires à la conduite, la W1 pèse environ 1496 kg. Un poids impressionnant pour une voiture hybride aussi performante. Bien plus légère que les Valkyrie et Mercedes-AMG One, et à peine plus lourde qu'une 750S... qui a 500 chevaux de moins et beaucoup moins de force d'appui.

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur la W1, et nous sommes impatients d'en savoir plus. Après avoir examiné les détails, la W1 semble s'inspirer des meilleures technologies et réflexions disponibles aujourd'hui pour faire avancer le jeu des hypercars. Elle ne dispose peut-être que d'un peu plus de 300 ch de plus qu'une P1, mais elle devrait être beaucoup plus rapide.

Il y a dix ans, cela aurait été à peine pensable, et franchement, c'est à peine croyable aujourd'hui.