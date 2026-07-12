Audi A3 (1996-2003) : la Golf à quatre portes plus chic fête ses 30 ans

Vous souvenez-vous de l’année 1996 ? Cette année-là, deux ans avant son triomphe de 1998, l'équipe de France de football coachée par Aimé Jacquet s'incline aux tirs au buts face à la République Tchèque en demi-finale de l''Euro de football, le rappeur Tupac Shakur meurt assassiné et Damon Hill décroche son premier titre de champion du monde sur une Williams-Renault, alors que Michael Schumacher dispute sa première saison au sein de l'écurie Ferrari en F1. À l’automne, Audi fait sensation au Mondial de l’Automobile de Paris. Sous les projecteurs du salon, un nouveau modèle du segment compact : l’Audi A3.

La première Audi A3 fait aussi partie, près de 30 ans plus tard, de ces modèles encore très présents sur nos routes. Il s’agit de voitures du quotidien que tout le monde connaît et qui accusent déjà bien plus de vingt ans, parfois un peu moins toutefois. De telles autos ordinaires finiront-elles un jour par devenir de véritables voitures de collection ? Une question qui ne manque pas d’alimenter les débats entre passionnés.

Avec une longueur totale de 4,15 mètres, l’A3 originelle, connue en interne sous le code 8L, est à peu près aussi longue qu’une Audi 80 de 1972 ou que la dernière Audi A1. Cela montre à quel point les repères habituels du segment compact ont évolué au fil des décennies. Sa base technique est la plateforme PQ34 du groupe Volkswagen, sur laquelle reposent notamment la Volkswagen Golf de quatrième génération et la première Skoda Octavia.

Sa cousine de Wolfsburg ne débute toutefois qu’un an complet après la premium d’Ingolstadt, ce qui explique aussi pourquoi une variante à cinq portes de l’A3 n’arrive sur le marché qu’au printemps 1999. Les principaux artisans de ce projet sont alors Ferdinand Piëch, patron du groupe Volkswagen à l’époque, et son directeur technique Martin Winterkorn.

Tendance vers un format plus compact

Les deux dirigeants perçoivent les signes de leur temps : dans les années 1990, de nombreux clients se tournent vers des compactes plus valorisantes, que ce soit dans une logique d’ascension sociale ou de réduction de la taille de leur parc automobile. La concurrence venue de Munich lance dès 1994 la première BMW Série 3 Compact, tandis qu’en parallèle la Mercedes Classe A se profile à l’horizon avant de faire ses débuts en 1997.

Audi A3 (1996-2003) Image de : Audi

Dans ce marché en pleine évolution, l’Audi A3 s’intègre parfaitement, d’autant que le premier Audi A4 véritablement autonome gagne en dimensions par rapport à l’ancienne Audi 80. Dans un premier temps, l’A3 n’est proposée en concession, comme indiqué, qu’en carrosserie bicorps trois portes, déclinée en trois niveaux de finition et associée à quatre motorisations essence et diesel.

Pour maintenir une distinction nette avec la Golf, moins chère, Audi renonce à une motorisation d’entrée de gamme de seulement 75 ch. La gamme débute à Ingolstadt avec 101 ch tirés d’un moteur 1,6 litre. Au-dessus figurent des blocs essence de 125 ch, ainsi que des versions de 150 ch et 180 ch, toutes deux suralimentées par turbo. Les amateurs de diesel ont droit à des motorisations développant entre 90 et 130 ch, tandis que la transmission laisse le choix entre une boîte automatique à 4 rapports et une Tiptronic à 5 rapports.

Audi A3 (1996-2003) Image de : Audi

Cinq portes après presque trois ans

À partir de mars 1999, la version cinq portes vient compléter l’offre. La même année, Audi introduit la transmission intégrale quattro sur la version équipée du moteur 1.8 turbo de 150 ch, installant ainsi un nouvel élément dans le segment des compactes premium. Le constructeur marque également un jalon au printemps 1999 avec la présentation de la première génération de l’Audi S3. Son quatre-cylindres en ligne tire de sa cylindrée de 1,8 litre, grâce à un turbocompresseur et à une technologie à cinq soupapes par cylindre, une puissance de 210 ch.

Audi S3 (1999) Image de : Audi

À l’automne 2000, la gamme profite d’un restylage, visuellement mesuré toutefois. Les ingénieurs retouchent notamment les phares, l’habitacle et les feux arrière, ce qui rapproche esthétiquement l’auto de l’Audi A4 génération B6, lancée à la même période. Les doubles optiques sous verre lisse donnent à l’A3 une allure plus haut de gamme, et des phares au xénon apparaissent alors pour la première fois dans la liste des options. Les responsables cherchent ainsi aussi à accentuer la différenciation visuelle avec la VW Golf IV, dont la qualité perçue évolue à niveau comparable.

Audi A3 (à partir de 2000) Image de : Audi

Une production prolongée au Brésil

En 2003, la fabrication de la première génération de l’Audi A3 prend fin en Europe, tandis que les chaînes brésiliennes restent actives jusqu’en 2006. Malgré la concurrence interne du groupe et celle d’autres marques premium, la série 8L s’avère être un succès pour le constructeur, avec environ 913.000 exemplaires produits, de quoi conforter sa position sur le marché.

Aujourd’hui, cette première A3 se trouve à prix modeste sur le marché de l’occasion, même si elle n’est pas toujours totalement épargnée par la rouille aux endroits habituels. À bord aussi, le poids des années se fait sentir : l’ambiance n’est plus tout à fait aussi flatteuse qu’au premier jour, les plastiques soft-touch et les garnitures ayant souffert de décennies d’usage.

Sur le seul plan du style, la carrosserie de la série 8L apparaît toutefois encore aujourd’hui comme presque totalement intemporelle. Comme l’A2, la première A6 moderne ou encore l’A4 génération B6 déjà mentionnée, le bureau de style Audi faisait preuve à cette époque d’un vrai talent pour les lignes durables.