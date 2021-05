BMW Classic nous revient avec une nouvelle vidéo pour laquelle le département des voitures de collection de la marque est parti nous chercher un nouveau modèle unique ! Quelques semaines après nous avoir ressorti le mythique BMW X5 Le Mans de 700 chevaux, voici que l'on se retrouve en face d'une BMW Série 3 Compact, de génération E36. Oui, mais pas n'importe laquelle !

En effet, le modèle rouge est l'unique M3 réalisée sur la base de la version compacte du modèle, dont la production s'est étalée de 1993 à 2000.

Galerie: BMW M3 Compact (E36)

20 Photos

Pour rappel, la BMW Série 3 Compact de génération E36 proposait des puissances s'étalant de 90 chevaux pour la 316i, à 170 chevaux pour la 323ti, arrivée en 1997.

Ce qui n'avait donc pas empêché la division M du constructeur bavarois de faire rentrer au chausse-pied dans le compartiment moteur un bloc plus gros et plus puissant. Et c'est en 1996 que le 6 cylindres en ligne S50B32 de 3,2 litres avec système de distribution variable double VANOS, agissant pour l'admission et l'échappement. De quoi proposer pas moins de 320 chevaux !

En plus de cette décharge de puissance supplémentaire, la division M s'est également occupée de l'intérieur, notamment en y ajoutant des sièges sport avec coque en carbone. On notera également la présence d'Alcantara sur le volant, le levier de boîte de vitesses et le frein à main. Et puis à l'arrière de la voiture, il y a un élément qui ne pouvait mentir sur le pedigree de ce drôle de véhicule, c'est la double sortie d'échappement.

À noter que cette M3 Compact pesait 150 kilos de moins que le coupé M3 E36. Et puis avec 23 centimètres de moins, le modèle était également plus agile, avec moins de masse sur l'essieu arrière.

Il se trouve que cette BMW M3 Compact ne recevra jamais le feu vert pour une mise en production et restera donc un modèle unique. Mais la bonne nouvelle c'est que BMW l'a gardé précieusement dans son garage et qu'il nous en fait profiter avec cette vidéo !