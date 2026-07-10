Voici comment la voiture électrique aide les personnes touchées par les inondations

Les voitures électriques peuvent aussi se révéler précieuses loin de la route. C’est ce que montrent les images en provenance de la région chinoise du Guangxi, touchée par de violentes inondations après le passage du typhon Mesaak.

En raison des coupures de courant qui affectent de vastes zones du territoire, de nombreux propriétaires de véhicules électriques transforment leur voiture en petits générateurs d’urgence grâce à la fonction Vehicle-to-Load (V2L).

Selon les médias locaux, des dizaines d’habitants se rassemblent autour des véhicules pour recharger leurs smartphones et d’autres appareils indispensables pour communiquer pendant l’urgence. Dans certains cas, des rallonges sont utilisées pour alimenter simultanément les téléphones de dizaines de personnes, tandis que certains propriétaires de BYD organisent également des convois de volontaires pour acheminer des biens de première nécessité vers les zones les plus touchées.

L’énergie fournie directement par la batterie

La technologie Vehicle-to-Load permet à la voiture d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie pour alimenter des appareils électriques externes. Le système exploite le chargeur embarqué bidirectionnel, qui, en plus de convertir le courant alternatif en courant continu pendant la recharge, est capable d’effectuer le processus inverse en fournissant du courant alternatif via la prise du véhicule.

Voitures électriques avec fonction Vehicle-to-Load (V2L)

La plupart des voitures électriques, hybrides rechargeables et modèles à prolongateur d’autonomie vendus en Chine offrent une puissance V2L d’environ 3,3 ou 6,6 kW, suffisante pour alimenter de petits appareils électroménagers ou recharger de nombreux équipements électroniques. Il existe toutefois des modèles plus évolués, comme le pick-up Geely Riddara RD6, capable de délivrer jusqu’à 36 kW en courant alternatif triphasé.

L’utilisation des voitures comme source d’énergie d’urgence n’est pas une nouveauté : des scènes similaires avaient déjà été observées lors des inondations qui avaient frappé la province du Henan en 2021. Aujourd’hui, alors que les véhicules à énergie nouvelle représentent près de deux tiers des nouvelles immatriculations dans le pays, cette fonction peut apporter une aide concrète à un nombre croissant de personnes lors d’événements climatiques extrêmes.