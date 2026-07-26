La recharge en Europe croît plus vite que les ventes de VE

Le réseau de bornes publiques en Europe progresse plus vite que le parc de voitures électriques en circulation. Selon Transport & Environment (T&E), l'UE comptait 1,1 million de points de recharge à la fin de 2025, soit 5 fois plus qu'en 2020.

Les données montrent que tous les États membres, à l'exception de Malte, ont déjà atteint les objectifs du règlement européen AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) concernant le ratio entre bornes de recharge et nombre de véhicules électriques en circulation. Dans l'ensemble, la capacité de recharge installée dépasse de 180 % l'objectif fixé par l'Union.

Selon l'association, ces résultats contredisent les arguments de certains constructeurs qui attribuent le ralentissement de la transition au manque d'infrastructures de recharge.

Les données sur la recharge en Europe diffusées par T&E Photo de : Transport & Environment (T&E)

Mais tout n'est pas réglé

Quelques points noirs subsistent toutefois sur le principal réseau routier européen. L'AFIR prévoit en effet l'installation de stations de recharge ultrarapide tous les 60 kilomètres sur les axes du réseau TEN-T. Or, en juin de cette année, seuls 79 % du réseau principal respectaient cette exigence, même si le résultat dépassait 99 % en Europe occidentale.

Les pays d'Europe du Sud, centrale et orientale rattrapent néanmoins leur retard. La Pologne, par exemple, a augmenté en moins de deux ans la couverture du réseau TEN-T, passant de 20 % fin 2024 à 59 % en juin 2026.

Le chapitre de la recharge à domicile

T&E conclut en estimant que plus de 90 % des objectifs de l'AFIR pourraient être atteints simplement en renforçant 70 sites de recharge existants, concentrés en Espagne, en Pologne et en Roumanie, et qu'au-delà du réseau public, le développement de la recharge à domicile reste essentiel.