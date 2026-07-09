L'UE investit 40 millions d'euros dans la recharge électrique en Europe de l'Est

L'Union européenne continue de financer le développement du réseau de recharge pour les voitures électriques le long des principaux axes routiers du continent. L’un des derniers projets achevés concerne l’Europe de l’Est, où OMV Petrom, une entreprise énergétique roumaine, a déployé une nouvelle infrastructure comprenant 384 points de recharge rapide répartis entre la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie.

Cette opération, soutenue elle aussi par des fonds communautaires, vise à faciliter les déplacements internationaux en véhicule électrique le long de l’un des corridors stratégiques du réseau RTE-T (TEN-T).

Un projet européen pour faciliter les trajets en électrique

L’initiative a nécessité un investissement total d’environ 40 millions d’euros, dont jusqu’à 12 millions ont été couverts via le programme européen Connecting Europe Facility (CEF). L’objectif est de développer une infrastructure de recharge interopérable pour les véhicules électriques, afin de faciliter les trajets transfrontaliers et de contribuer à la réduction des émissions liées au transport routier. Les nouvelles bornes sont installées le long de l’axe reliant Bratislava, Budapest, Oradea et Cluj-Napoca, l’un des itinéraires majeurs d’Europe centrale et orientale.

Le réseau comprend 92 stations totalisant 384 points de recharge haute puissance de 150 kW. La plupart se trouvent en Roumanie, avec 304 prises réparties sur 74 sites, tandis que le reste est installé en Slovaquie et en Hongrie. Le projet a été réalisé par un consortium mené par OMV Petrom, avec le soutien de la European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), l’agence de l’Union européenne qui gère les programmes dédiés aux infrastructures.

Un réseau de recharge en expansion en Europe centrale et orientale

L’achèvement de cette infrastructure s’inscrit dans la stratégie d’OMV Petrom visant à renforcer sa présence dans la recharge publique. D’après l’entreprise, le réseau serait passé d’environ 120 points de charge en 2022 aux 1 500 actuellement répartis en Europe centrale et orientale. Cette progression rappelle que le développement de la mobilité électrique nécessite encore des investissements importants, notamment le long des grands axes internationaux où un maillage dense est essentiel pour rendre les déplacements plus simples et plus fiables.

Le projet met également en avant le rôle des financements européens dans le déploiement des infrastructures de recharge. Dans de nombreuses régions du continent, la contribution de l’UE demeure en effet un levier déterminant pour accélérer les investissements et accompagner la croissance du marché des voitures électriques.