En 2023, la production des Dodge Charger et Challenger prendra fin, laissant place à un seul modèle 100 % électrique basé sur le concept Charger Daytona SRT.

Pour honorer la longue carrière de ses sportives, la firme américaine va présenter sept séries spéciales regroupées sous le label "Last Call". Ainsi, après la Challenger Shakedown, c'est au tour du Charger Super Bee de pointer le bout de son nez.

L'acronyme "Super Bee" est déjà présent au sein de la gamme Charger depuis 2014. Cette nouvelle édition promet un degré d'exclusivité supplémentaire et une puissance encore plus élevée.

Disponible uniquement avec la finition "Scat Pack", la Charger est reconnaissable à ses inscriptions sur la calandre et les passages de roue avant, ainsi qu'aux graphiques spéciaux présents sur le capot et sur les portes. En outre, nous retrouvons le capot de la SRT avec des prises d'air supplémentaires, des embouts d'échappement noirs et un système de freinage Brembo avec des étriers rouges.

À bord, les versions Super Bee arborent un logo au dos des sièges en cuir et Alcantara, ainsi que sur le combiné d'instrumentation. Les clients auront le choix entre deux types de carrosserie : une version "normale" et la traditionnelle "Widebody" avec des voies plus larges de 9 cm.

La version standard est équipée de roues de 20 pouces avec des pneus en 275 à l'arrière, tandis que la Widebody reçoit des roues de 18 pouces avec des pneus arrière en 315. Dans les deux cas, la Dodge est équipée de pneus semi-slick Pirelli P Zero. De quoi lui assurer des départs canons, sans perte d'adhérence.

Sous le capot, nous retrouvons le V8 6,4 litres Hemi de 496 ch et 644 Nm. La puissance est transmise aux seules roues arrière via une transmission automatique à huit rapports. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,3 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 282 km/h.

La Dodge Charger Super Bee ne sera disponible sur le marché américain qu'à 1000 exemplaires. 500 d'entre eux seront équipés d'une carrosserie standard et d'une peinture bleue B5, tandis que les 500 autres seront équipés du kit Widebody et d'une peinture "Plum Crazy".

Pour s'en procurer une en France, comme d'habitude avec ce genre de modèle, il faudra passer via un importateur spécialisé.