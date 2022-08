Dodge n'a jamais vendu de Challenger moderne cabriolet, mais les temps changent, et le constructeur américain annonce qu'il est désormais possible de commander cette version découvrable en s'adressant directement aux concessionnaires américains. La transformation est réalisée par Drop Top Customs et représente un coût non-négligeable, car les clients désireux de rouler cheveux au vent doivent dépenser 25 999 dollars supplémentaires.

Comme l'explique le constructeur, la démarche à suivre est assez simple. Les acheteurs doivent se rendre chez leur concessionnaire Dodge afin de commander une nouvelle Challenger en version R/T, R/T Scat Pack ou SRT Hellcat. Une fois la commande effectuée, la voiture est directement expédiée de l'usine d'assemblage de Dodge à Brampton en direction de l'atelier de Drop Top Customs situé en Floride. Dodge annonce que la voiture conservera bien entendu sa garantie d'origine sur toutes les pièces non modifiées. Les composants liés au toit découvrable sont quant à eux garantis trois ans ou 36 000 miles, soit environ 58 000 km.

Dodge affirme que les délais de fabrication et de livraison sont relativement courts. Les clients peuvent commander leur voiture dès le 16 août 2022.

"Alors que nous accélérons vers une nouvelle voie, Dodge s'amuse en célébrant les muscle cars", a déclaré Tim Kuniskis, PDG de Dodge. "Quelle meilleure façon de commémorer le chemin parcouru que de permettre aux clients de la Dodge Challenger de créer plus facilement un look décapotable rétro. Nous n'allons peut-être pas les équiper, mais ceux qui veulent une Challenger décapotable peuvent l'obtenir plus rapidement, en l'expédiant de l'usine à Drop Top Customs. Les propriétaires peuvent commander des modifications tierces par l'intermédiaire de nos concessionnaires Dodge, puis récupérer leur cabriolet fini chez le concessionnaire une fois le véhicule terminé."

Cette annonce intervient alors que Dodge organise la "Dodge Speed Week". Lors de la première journée, le fabricant a officialisé son Durango SRT Hellcat millésime 2023 ainsi que les nouvelles finitions pour les Charger et Challenger.