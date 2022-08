La fin pour des Dodge Charger et Challenger à moteur V8 est arrivée. La Dodge Challenger Shakedown est le premier des sept niveaux de finition de l'édition spéciale Last Call qui fera entrer les voitures musclées à moteur à combustion de Dodge dans les livres d'histoire.

Qu'est-ce qui distingue la Challenger Shakedown des autres Challenger ? Les différences sont purement esthétiques, mais les fans de Dodge pourraient reconnaître le nom et l'apparence de cette Challenger. Il s'agit d'un clin d'œil au concept-car Challenger Shakedown de 1971 qui a honoré le Sema Show en 2016, jusqu'aux bandes noires et rouges décalées qui couvrent le dessus de la voiture, du capot au coffre.

Naturellement, la Challenger Shakedown comprend également un incontournable capot avec son admission "shaker". Les graphiques rouges de la 392 restent en place sur les ailes, avec des badges spéciaux Challenger et R/T dans la calandre. Les freins Brembo rouges à six pistons sont visibles sur les roues de 20 pouces, et vous trouverez des garnitures rouge et noir à l'intérieur. Un badge Shakedown dédié est également placé à l'intérieur.

Dodge ne construira que 1 000 Challenger Shakedown au total. Parmi elles, 500 seront des Challenger R/T Scat Pack finies en Destroyer Grey avec des roues Slingshot noires. Les 500 autres seront des Challenger R/T Scat Pack Widebody équipés de jantes Warp Speed noires carbone. Le prix de la Challenger Shakedown n'est pas encore disponible ; Dodge indique que les modèles arriveront au printemps 2023.

Galerie: Dodge Challenger Shakedown

En dehors de ces sept versions spéciales, Dodge a annoncé lors de la Speed Week que toutes les Charger et Challenger 2023 recevraient des plaques spéciales Last Call sous le capot. La production de ces deux véhicules dans leur génération actuelle devrait prendre fin en décembre 2022. Le nouveau crossover compact Hornet prendra le relais. Dodge a confirmé que les futures versions de la Charger et de la Challenger seront électriques, et nous avons récemment eu un avant-goût de cet avenir avec le dévoilement de la Charger Daytona SRT Concept EV.