Après l'Europe, l'Alfa Romeo Tonale s'apprête à conquérir aussi l'Amérique. Mais sous une nouvelle identité.

Le SUV compact italien a en effet été transformé en Dodge Hornet, un modèle très similaire à son "frère" italien, mais qui offre un style et des performances différents pour conquérir la clientèle exigeante d'outre Atlantique.

Une sportivité maximale

En comparant le Hornet et le Tonale, on remarque immédiatement les différences dans la partie avant. La Dodge présente une signature lumineuse légèrement différente et dispose d'une calandre totalement redessinée avec un élément de la couleur de la carrosserie qui divise le "nez" en deux. En outre, les prises d'air latérales sont plus grandes et plus volumineuses.

Sur le côté, on trouve de nouvelles jantes en alliage, tandis qu'à l'arrière, le Hornet arbore une signature lumineuse encore plus agressive avec un bandeau lumineux à LED sur toute la largeur et un logo Dodge illuminé. En outre, des bandes de couleur sur le capot, le toit et l'arrière de la voiture peuvent être ajoutées pour donner une touche encore plus sportive.

L'habitacle conserve en revanche le même dessin que le Tonale. Le Dodge Hornet peut compter sur un écran de 12,3" du combiné d'instruments et les 10,3" du système d'infodivertissement Uconnect 5 avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Naturellement, les différences avec l'Alfa Romeo concernent les logos Dodge et la plus grande présence de la couleur rouge sur le tableau de bord et les sièges qui identifie les équipements plus sportifs du constructeur américain.

Les moteurs pour les USA

En parlant de moteur, il y a plusieurs différences avec "notre" Alfa Romeo Tonale. Dans la gamme, en effet, on ne trouve ni variante mild hybrid ni variante diesel.

La version d'entrée de gamme est le Hornet GT équipé d'un 2.0 turbo (non électrifié) de 269 ch et 400 Nm accouplé à une transmission automatique à 9 vitesses. Dodge promet une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et un prix de base de 30 000 dollars (environ 29 000 euros, bien que la société ne précise pas l'équipement).

Plus haut dans la gamme, le Hornet R/T est équipé du même groupe motopropulseur hybride rechargeable que le Tonale et le Jeep Renegade. Ici, le 1.3 turbo est couplé à un moteur électrique monté à l'arrière (alimenté par une batterie de 15,5 kWh qui prend deux heures et demie pour se recharger de 0 à 100 km/h, permettant de parcourir 56 km sans émissions) pour un total de 290 ch et 519 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

Ce niveau de puissance n'est toutefois atteint qu'en utilisant la fonction PowerShot, qui est activée en donnant un coup de gaz et en changeant de vitesse avec les palettes au volant. Ainsi, un boost supplémentaire de 25 ch peut être obtenu pendant 15 secondes.

Aux performances élevées, Dodge associe un équipement sportif assez complet avec des amortisseurs Koni FSD et un système de freinage Brembo à disques ventilés.

Les commandes pour le Hornet sont déjà ouvertes sur le marché nord-américain et les premières unités sont attendues en 2023.