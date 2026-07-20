L'unique Pagani Huayra Roadster à boîte manuelle est mise aux enchères

Parmi les grandes vedettes de la Monterey Car Week 2026 figure une Pagani promise à entrer dans l'histoire du collectionnisme. RM Sotheby's mettra en effet aux enchères, du 13 au 15 août prochains, la Huayra Roadster "Executor", un exemplaire unique commandé par un client américain, qui constitue la seule Huayra Roadster sortie d'usine avec une boîte manuelle.

L'estimation se situe entre environ 4,3 et 6 millions d'euros, un montant qui semble justifié par l'unicité absolue du projet et qui pourrait être dépassé en cas de « bataille » entre acheteurs potentiels.

La seule Huayra Roadster à trois pédales

L'"Executor" a été achevée en septembre 2024 et se présente comme une évolution personnalisée de la Huayra Roadster. À la place de la traditionnelle boîte séquentielle, elle reçoit une transmission manuelle Xtrac à sept rapports avec la classique grille en aluminium apparente, un élément qui domine également l'habitacle.

Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024) Photo : RM Sotheby's

Un détail qui la distingue de toutes les autres Roadster produites par Pagani, tandis que le nombre de Huayra Coupé manuelles réalisées jusqu'à présent ne dépasserait pas une quinzaine d'exemplaires.

Plus puissante encore que la Huayra R

Sous le capot prend place le bien connu V12 biturbo AMG de 6,0 litres, développé spécifiquement pour Pagani. Dans cette configuration, il développe 846 ch et 1 049 Nm de couple, des valeurs supérieures même à celles de la Huayra R exclusivement destinée à la piste.

Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024), les intérieurs Photos Par : RM Sotheby's Pagani Huayra Roadster "Executor" (2024), le moteur V12 biturbo Photo : RM Sotheby's

La transmission reste aux roues arrière et la boîte manuelle promet un agrément de conduite devenu extrêmement rare parmi les hypercars modernes.

Carbone bleu et détails exclusifs

L'extérieur se distingue par une carrosserie en fibre de carbone apparente dans une teinte bleue spécifique, complétée par des éléments aérodynamiques dédiés comme le grand aileron arrière, de nouveaux appendices avant et une prise d'air au-dessus de l'habitacle. À bord, on remarque des garnitures en cuir Black Mamba et Indaco Blu, ainsi que de nombreux détails en titane et en carbone.

La voiture est livrée avec un toit rigide transparent, une capote en toile repliable et un jeu de bagages assorti. Avec seulement 85 km au compteur, cette Huayra Roadster représente l'une des Pagani les plus rares et les plus recherchées jamais proposées sur le marché.