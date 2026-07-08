Huayra 70 Derecho, la nouvelle œuvre d’art de Pagani

Pagani choisit une nouvelle fois le Goodwood Festival of Speed pour dévoiler l’une de ses créations les plus exclusives. L’édition 2026 de l’événement britannique accueille ainsi la première mondiale de la Huayra 70 Derecho, une série spéciale développée par la division Grandi Complicazioni et réalisée pour célébrer le soixante-dixième anniversaire d’Horacio Pagani.

Une nouvelle interprétation de la Huayra

La Huayra 70 Derecho est la deuxième des trois voitures spéciales de la série « Huayra 70 ». Son nom fait référence au « derecho », un phénomène météorologique rare caractérisé par des vents extrêmement violents et rectilignes, choisi comme métaphore de la personnalité de l’auto. Selon Pagani, le projet est né de l’idée de transposer la force et la précision de cet événement naturel dans une voiture qui conjugue performances, recherche stylistique et travail artisanal.

Pagani Huayra 70 Derecho (2026), la vue arrière Photo : Pagani

La carrosserie en fibre de carbone apparente associe deux teintes développées spécifiquement pour cet exemplaire : Pearl Orange et Inky Blue. Le contraste entre les deux couleurs met en valeur les surfaces de la voiture, tandis que de nombreux éléments en aluminium usiné dans la masse et finis en Glossy Titanium dialoguent avec les jantes forgées en titane, contribuant à définir une image sophistiquée et technique.

Un habitacle conçu comme un vêtement sur mesure

L’intérieur de cette Huayra reflète lui aussi l’approche « sur mesure » typique de la marque de Modène. Le cuir Ceramic White est associé au garnissage Tricolore Blue, avec des surpiqûres personnalisées et des détails reprenant la teinte extérieure Pearl Orange, comme le repère central du volant et le pommeau de levier de vitesses.

Pagani Huayra 70 Derecho (2026), l'intérieur Photo : Pagani

L’objectif est de créer une continuité chromatique entre l’habitacle et la carrosserie, pour faire de l’ensemble un projet cohérent sous tous ses aspects.

Pagani également à l’affiche sur la Hill Climb

Au-delà de la nouvelle Huayra 70 Derecho, le stand Pagani accueillera aussi la Zonda F Roadster et l’Utopia Roadster. Sur la célèbre montée de Goodwood, le public pourra en revanche assister à la démonstration de la Huayra Codalunga Speedster et de la Huayra R équipée du pack Tempesta, deux modèles qui incarnent les facettes les plus élégantes et les plus extrêmes de la production Pagani.

En présentant cette nouvelle création, Horacio Pagani a rappelé que chaque projet naît de la recherche d’un équilibre entre technique et beauté, un principe inspiré par la vision de Léonard de Vinci et qui continue de guider le travail de l’entreprise d’Émilie-Romagne.