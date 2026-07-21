Le nouveau SUV de luxe Mercedes avec V8 de 603 ch

Le Mercedes-Maybach GLS se renouvelle sans se renier. Ce SUV de luxe conserve son V8 4,0 litres biturbo qui, grâce à une série d’évolutions, atteint désormais 603 ch, tout en bénéficiant d’une mise à jour esthétique et technologique destinée à répondre aux attentes d’une clientèle particulièrement exigeante.

Les changements concernent en effet le style, désormais aligné sur les Mercedes les plus récentes, et surtout l’habitacle. À bord, la Maybach mise encore davantage sur la technologie et sur de nombreux équipements conçus pour faire franchir un nouveau cap au confort. Son arrivée en concession étant prévue d’ici fin 2026, découvrons-la en détail.

Mercedes-Maybach GLS (2026) : l’extérieur

Cette évolution stylistique fait progresser le design du SUV sans bouleverser son identité. L’élément central de la face avant est la nouvelle calandre spécifique Maybach, désormais encadrée par un contour entièrement illuminé. Pour la première fois apparaît également l’inscription MAYBACH rétroéclairée à l’intérieur de la grille, tandis que l’étoile Mercedes traditionnelle sur le capot peut elle aussi être éclairée en option.

Les projecteurs Digital Light évoluent également, avec des détails de couleur Rose Gold et une nouvelle signature lumineuse qui relie visuellement les phares à la calandre via un élégant panneau noir brillant. Le bouclier avant redessiné et les prises d’air au motif Maybach chromé rendent la face avant encore plus imposante.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026) Mercedes Maybach GLS 680 (2026), trois quarts arrière Mercedes Maybach GLS 680 (2026), la calandre éclairée Photos Par : Mercedes-Benz Photo : Mercedes-Benz

À l’arrière, un nouveau hayon fait son apparition avec un élément horizontal reliant visuellement les feux, enrichis de motifs tridimensionnels en forme d’étoile encadrés de chrome. Parmi les nouveautés figurent aussi de nouvelles teintes de carrosserie, comme le Dark Petrol, le Manufaktur Patagonia Red Metallic et l’inédite combinaison bicolore Dark Petrol / Verde Silver Metallic.

Les dimensions du véhicule restent globalement inchangées par rapport au modèle sortant : le SUV mesure environ 5,21 mètres de long, 2,03 mètres de large et 1,84 mètre de haut, tout en conservant un empattement de plus de 3,13 mètres, garant d’un habitacle particulièrement spacieux. Les jantes évoluent elles aussi. De série, on retrouve de nouvelles jantes de 22 pouces au classique dessin à 20 trous, tandis que des jantes forgées de 23 pouces sont proposées en option.

Mercedes-Maybach GLS (2026) : l’intérieur

L’habitacle du GLS franchit un nouveau palier en matière de luxe et de technologie. La planche de bord est dominée par le nouveau MBUX Superscreen, composé de trois écrans de 12,3 pouces réunis sous une unique surface vitrée. L’interface graphique est spécifique à Maybach, avec des instruments aux tonalités Rose Gold et des détails dorés.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026), la planche de bord Photo : Mercedes-Benz

Le nouveau système d’exploitation MB.OS fait également ses débuts, introduisant une expérience numérique entièrement renouvelée. Le système exploite l’intelligence artificielle via le nouvel assistant virtuel MBUX, capable de dialoguer de manière naturelle grâce à l’intégration de ChatGPT, Google Gemini et Microsoft Bing Search.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026), l’accoudoir arrière Photos Par : Mercedes-Benz Mercedes Maybach GLS 680 (2026), les sièges arrière Photo : Mercedes-Benz

Le confort progresse encore grâce à de nombreuses nouveautés. Les sièges avant bénéficient d’un nouveau programme de massage avec vibration intégrée à l’assise, tandis que les sièges Executive arrière reçoivent une fonction de massage agissant également sur le repose-mollets.

De nouvelles selleries en cuir Nappa Exclusive Beech Brown/Macchiato Beige ainsi que deux finitions inédites en bois et tissu élargissent les possibilités de personnalisation. Le système audio Burmester 3D Surround Sound évolue lui aussi avec 15 haut-parleurs, deux diffuseurs arrière supplémentaires et un amplificateur de 710 watts, compatible avec Dolby Atmos.

Une attention particulière a également été portée à la qualité de l’air. Un nouveau système de filtration multistade renouvelle entièrement l’air de l’habitacle toutes les 90 secondes, à l’aide d’un filtre électrique capable d’ioniser les particules les plus fines et de retenir poussières et impuretés.

Le silence à bord est encore amélioré grâce à de nouveaux matériaux insonorisants appliqués dans le compartiment moteur, dans le tunnel de transmission et dans la caisse, réduisant davantage les bruits mécaniques, aérodynamiques et de roulement.

Mercedes-Maybach GLS (2026) : les motorisations

La principale nouveauté technique est représentée par le nouveau moteur V8 biturbo électrifié M177 Evo.

La puissance grimpe à 603 ch, avec un couple maximal d’environ 850 Nm, soit 53 ch et plus de 120 Nm de mieux que le modèle précédent. Le moteur bénéficie en outre de deux nouveaux arbres d’équilibrage Lanchester qui réduisent encore les vibrations et les nuisances sonores.

Le système mild hybrid 48 volts de deuxième génération intègre un alterno-démarreur capable de fournir jusqu’à 23 ch supplémentaires, améliorant la réponse à l’accélérateur, autorisant la roue libre, la récupération d’énergie et une gestion encore plus fluide du Stop& & Start.

Mercedes Maybach GLS 680 (2026) Photo : Mercedes-Benz

Le comportement routier évolue lui aussi sensiblement. La direction a été entièrement recalibrée avec un rapport plus direct, améliorant la précision et l’agilité sans compromettre le confort.

De série, on retrouve la suspension pneumatique Airmatic avec pilotage intelligent des amortisseurs, qui exploite des données partagées par d’autres véhicules Mercedes afin de s’adapter de manière préventive aux irrégularités de la chaussée.

En option, le système E-Active Body Control est disponible. Il est capable d’analyser les conditions de conduite jusqu’à 1 000 fois par seconde grâce à plus de 20 capteurs et cinq processeurs dédiés. Le système contrôle individuellement chaque roue afin de limiter roulis, tangage et transferts de charge. En mode Curve, le SUV s’incline jusqu’à 3 degrés vers l’intérieur du virage, réduisant sensiblement les forces latérales ressenties par les passagers et renforçant encore le confort.

Mercedes-Maybach GLS (2026) : les prix

Mercedes n’a pas encore communiqué les tarifs officiels. Toutefois, au regard du positionnement du modèle actuel, on peut s’attendre à des montants supérieurs à 220 000 euros pour les versions d’entrée de gamme. Avec les très nombreuses possibilités de personnalisation, il ne devrait pas être difficile d’approcher les 300 000 euros.

Galerie: Mercedes Maybach GLS 680 (2026)

64 Source: Mercedes-Benz