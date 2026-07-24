Qui a vendu le plus de voitures en Europe à la mi-2026 : le classement

La forte hausse des immatriculations de voitures neuves en Europe en juin 2026 (1.407.332 véhicules, soit +13,1% sur les marchés UE+AELE+Royaume-Uni) contribue à un bilan semestriel positif pour le Vieux Continent, qui totalise sur les six premiers mois 7.232.066 nouvelles immatriculations, soit une progression de 6,1%.

Cette hausse du marché continental au premier semestre est portée en particulier par les bonnes performances de l'Italie (+9,5%), du Royaume-Uni (+9,2%), de l'Espagne (+6,2%) et de l'Allemagne (+5,8%), tandis que la France progresse moins que les autres grands marchés (+1,8%).

Les voitures électriques et hybrides sont celles qui progressent le plus

Une fois encore, les voitures électriques affichent la plus forte croissance en Europe, avec une part de marché semestrielle portée à 22,2% (+35,1). Une performance due surtout à l'Italie avec +77,7%, à la France avec +62,9% et à l'Allemagne avec +48,0%.

Les voitures hybrides (mild hybrid et full hybrid) restent en tête des achats des automobilistes européens, avec une part de marché UE+AELE+Royaume-Uni de 36,9% (+12,1%). Forte progression également (+24,8%) pour les hybrides rechargeables, qui représentent 10,2% du marché continental.

À l'inverse, le recul des voitures à motorisation « traditionnelle » se poursuit inexorablement, à commencer par les modèles essence, qui tombent à un plus bas historique de 22% du marché (-17,2%) et, pour la première fois, clôturent un semestre derrière les électriques. Même tendance pour les voitures diesel (-16,5%), qui ne représentent plus que 6,4% du total des immatriculations entre janvier et juin 2026. Les autres motorisations (GPL, GNV, éthanol et hydrogène) pèsent 2% du marché, en baisse de 18,5%.

Les motorisations les plus vendues en Europe à mi-2026

Motorisation Immatriculations UE + AELE + Royaume-Uni Part de marché Hybrides (MHEV + HEV) 2 671 955 36,9 % Électriques (BEV) 1 608 200 22,2 % Essence 1 590 767 22,0 % Hybrides rechargeables (PHEV) 742 411 10,2 % Diesel 467 561 6,4 % Autres motorisations 151 172 2,0 % Total des véhicules électrifiés (BEV+MHEV+HEV+PHEV) 5 022 566 69,4 %

Classement des groupes : qui a le plus vendu à mi-2026

Au cours des six premiers mois de 2026, le marché européen confirme le leadership du groupe Volkswagen, qui représente 25,6% des immatriculations, devant Stellantis (15,2%) et Renault (9,4%). Parmi les grands groupes, ceux qui progressent le plus sont Stellantis (+5,3%), BMW (+5,1%) et Mercedes (+3,2%), tandis que Renault et Hyundai sont en léger recul.

Nouveau coup d'éclat pour les groupes chinois, avec Geely (+8,5%), qui reste devant Ford, SAIC à +18,0%, BYD avec +145,5% sur le semestre, Chery qui enregistre +305,8% et Leapmotor qui atteint +558,3%.

Parmi les groupes affichant les plus fortes baisses, on retrouve Ford à -15,2% et Nissan (-10,4%).

Groupe Unité janvier-juin 2026* Changement % Groupe Volkswagen 1 848 988 +2,1% Stellantis 1 096 783 +5,3% Groupe Renault 683.137 -3,5% Groupe Hyundai 534 525 -0,8% Groupe BMW 510 639 +5,1% Groupe Toyota 479 382 +0,1% Mercedes-Benz 346.033 +3,2% Groupe Geely 225 350 +8,5% Gué 192 373 -15,2% Moteur SAIC 180 659 +18,0% BYD 174 144 +145,5% Tesla 170 351 +54,6% Chery (Chery, Jaecoo, Jetour, Omoda) 155 800 +305,8% Nissan 149 783 -10,4% Suzuki 93 064 -0,5% Mazda 90 864 +10,9% Jaguar Land Rover 68 731 -5,2% Leapmotor 56.005 +558,3% Honda 39 620 +6,2% Mitsubishi 16 715 -40,1%

* UE + AELE + Royaume-Uni