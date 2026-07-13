Renault Group franchit le cap du million de véhicules électriques produits en France depuis 2010

Le groupe Renault annonce avoir dépassé le cap symbolique du million de véhicules électriques fabriqués en France depuis 2010. Cette étape marque quinze années d’évolution industrielle autour de l’électrification, depuis l’arrivée des premiers modèles électriques de la marque jusqu’aux véhicules de nouvelle génération produits aujourd’hui dans les usines françaises du groupe.

Le constructeur indique que plus d’un million de véhicules électriques ont ainsi été assemblés dans l’Hexagone depuis le lancement de la première génération de modèles zéro émission, parmi lesquels figurent notamment la Renault ZOE et le Kangoo Z.E. Une part importante de cette production est issue du pôle industriel ElectriCity, créé par Renault Group dans les Hauts-de-France et regroupant les sites de Douai, Maubeuge et Ruitz.

Renault Zoé

Depuis 2010, l’outil industriel français de Renault a progressivement été transformé pour accompagner la montée en puissance du véhicule électrique. Les sites de production de Douai, Maubeuge, Dieppe, Batilly et Sandouville participent désormais à cette stratégie, tandis que les usines mécaniques de Cléon, Ruitz et Le Mans contribuent au développement des composants nécessaires aux motorisations électrifiées.

Renault Group affirme avoir investi 13 milliards d’euros depuis 2021 pour moderniser ses infrastructures françaises et développer une filière électrique intégrée. Le groupe rappelle qu’il emploie près de 39 000 personnes en France et qu’il s’appuie sur un important réseau de fournisseurs et de partenaires industriels.

Le site de Douai occupe une place centrale dans cette transformation. Il accueille notamment la production de la Renault 5 E-Tech electric, modèle emblématique du renouveau électrique de la marque. Selon Renault Group, cette nouvelle génération de citadine électrique a franchi le cap des 100 000 exemplaires produits fin 2025.

Au-delà des véhicules particuliers, Renault poursuit également l’électrification de sa gamme utilitaire. Le Kangoo E-Tech electric est produit à Maubeuge, le Trafic Van E-Tech electric à Sandouville et le Master E-Tech electric à Batilly.