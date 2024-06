"Né pour la piste. Homologuée pour la route." C'est par ces mots que débute le communiqué de presse annonçant les débuts de l'Aston Martin Valiant, esthétiquement et mécaniquement apparentée à la Valour, mais dont chaque élément est porté à un niveau supérieur.

Un coupé sportif qui place la barre très haut en termes de puissance, créé à la demande de Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 et pilote actuel de l'écurie Aston Martin F1 Team. Le pilote espagnol souhaitait une version plus légère, plus sportive et plus extrême de la Valour. Et comment dire non à un double champion du monde de F1 et double vainqueur des 24 heures du Mans ?

Aston Martin Valiant, l'extérieur

Le fait que la Valiant soit dérivée de la Valour est évident à de nombreux endroits, de l'avant à l'arrière. Qu'il s'agisse d'une voiture encore plus agressive est également une évidence. Les formes de la voiture de sport anglaise sont créées non pas tant pour plaire, mais pour être efficaces. Des formes qui suivent la fonction suivante : fendre l'air du mieux possible.

Aston Martin Valiant

Des jantes en magnésium de 21 pouces à l'aileron arrière, des ailes ondulées à la queue tronquée, tout joue un rôle. Au-delà de l'aérodynamisme, un autre aspect important est la légèreté, obtenue grâce à l'utilisation de la fibre de carbone pour créer chaque centimètre carré de la carrosserie.

Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le système d'échappement encadré par le diffuseur arrière, quatre tuyaux en titane pour donner au V12 une voix encore plus spectaculaire.

Aston Martin Valiant, l'intérieur

Un bouton placé au-dessus d'une tige, logée dans une fente du tunnel central et pas de casque pour cacher la mécanique. Voici la star incontestée de l'intérieur de l'Aston Martin Valiant : la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, associée au moteur V12. Une complication mécanique qui crée une voiture unique. L'habitacle abrite deux sièges avec des coques en fibre de carbone, également utilisées pour de nombreux autres détails, en alternance avec de l'Alcantara, du cuir et d'autres matériaux.

Aston Martin Valiant, l'intérieur Aston Martin Valiant, la boîte de vitesses manuelle

Née pour la piste, la nouvelle Aston Martin est équipée de ceintures de sécurité de course, d'une demi-cage intégrée et de nombreux autres éléments dérivés du monde du sport automobile. Un bolide analogique qui ne renonce pas au numérique, comme les deux écrans d'instrumentation et d'infotainment.

Aston Martin Valiant, le moteur

Un V12 biturbo de 5,2 litres développant 745 ch et 753 Nm de couple, tenu en échec par un système de freinage en carbone-céramique avec des disques de 410 mm à l'avant et de 360 mm à l'arrière. C'est le cœur de l'Aston Martin Valiant. Les performances n'ont pas encore été communiquées, mais elles seront certainement à la hauteur de l'engouement qu'elles suscitent.

Outre le moteur, en aucun cas électrifié, placé sous le long capot, la nouvelle supercar Aston Martin présente de nombreuses nouveautés par rapport à la Valour. Il y a, par exemple, les nouveaux amortisseurs Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), capables d'ajuster la réponse de la suspension pratiquement en temps réel. Un système particulièrement raffiné issu du sport automobile.

Aston Martin Valiant, l'arrière Aston Martin Valiant

Il existe bien sûr différents modes de conduite : Sport, Sport+ et Track, qui permettent de modifier divers paramètres tels que la réponse du moteur, les réglages, etc.

Aston Martin Valiant, prix

L'Aston Martin Valiant ne sera produite qu'à 38 exemplaires, à des prix inconnus. Si l'on considère que la demande pour la Valour a dépassé le million d'euros, sa version la plus puissante pourrait atteindre 1,5 million d'euros.

Elle devrait être présentée pour la première fois au Festival de vitesse de Goodwood, où elle courra sur la légendaire colline anglaise avec Fernando Alonso, son premier client, au volant.