Lawrence Stroll, PDG d'Aston Martin, a déclaré d'une table ronde avec les médias que l'accueil extrêmement positif réservé à l'édition limitée de la Valour, d'une valeur de 2 millions de dollars, était " insensé ". Les 110 voitures produites ont été vendues très rapidement et, comme l'a souligné Stroll, le nombre de demandes a été multiplié par 10. Inspirée de la Victor, elle-même un hommage aux modèles Aston des années 1970 et 1980, la Valour est basée sur la Vantage sortante et est équipée d'un V12 de 705 chevaux et d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Stroll pense que la boîte manuelle est pour beaucoup dans le succès de la Valour.

Le monde entier, au lieu de penser qu'il va passer à l'électrique, va revenir à " Je veux un levier de vitesse ", n'est-ce pas ? a déclaré Stroll. " C'est l'inverse - je parle des amateurs de voitures, des passionnés d'essence - c'est l'inverse. Nous sommes donc en train d'étudier une opportunité de comprendre ".

Cela ne veut pas dire qu'Aston va produire des voitures à boîte manuelle en (relativement) grand nombre, comme Porsche. Mais il semble que la société pense qu'elle pourrait avoir du succès avec les boîtes de vitesses dans ses séries spéciales limitées. Stroll a déclaré que l'installation d'une boîte de vitesses manuelle dans la Valour n'a pas posé de problème particulier.

L'industrie automobile est peut-être en train de prendre une direction, mais Stroll et Aston Martin voient leurs clients s'engager dans la voie de la tradition. Récemment, la marque a confirmé que l'Aston Martin Vanquish pourrait revenir avec un nouveau V12 de 824 ch qui équipera le successeur de la DBS, ce qui fera plus que probablement revivre le nom Vanquish après une interruption de six ans.

" Il s'agit d'un tout nouveau produit et ce moteur, du moins dans un premier temps, n'équipera que le modèle phare que nous lancerons à l'automne ", a déclaré Stroll. " Il ne sera pas proposé dans la DB12 comme il l'était dans la DB11. Vous pouvez acheter un V8 ou un V12. Ce ne sera pas le cas. Nous pensons que la DB12, avec ses 670 chevaux, est assez puissante pour satisfaire la plupart des gens. Nous ne pensons pas avoir besoin de beaucoup plus ".

Mais pour certains, seul un V12 fera l'affaire, a déclaré Stroll. Et comme Aston Martin est un constructeur à faible volume, il ne s'inquiète pas des réglementations européennes de plus en plus strictes en matière d'émissions. Tout comme la boîte manuelle, le V12 pourrait également faire son apparition dans de futurs modèles spéciaux.

Aston n'hésite pas à recourir à l'électrification. La prochaine hypercar Vallhala sera la première voiture plug-in de la marque, dont les livraisons devraient débuter à la fin de l'année, et Aston a également une plateforme de véhicule électrique à batterie en cours de développement. Son premier BEV arrivera en 2026, et trois autres modèles, dont une sorte d'hypercar, suivront.

Aston Martin passe à la vitesse supérieure

L'entreprise dirigée par Lawrence Stroll a le vent en poupe et s'efforce de revitaliser la gamme Aston Martin. La nouvelle DB12 est arrivée l'année dernière, et cette année a déjà vu le lancement de la nouvelle Vantage, de la DB12 Volante, et d'une DBX707 à l'intérieur fortement remanié. La Valhalla, la nouvelle Vanquish et un roadster Vantage devraient bientôt voir le jour.

" C'est une somme de travail impressionnante que nous avons réalisée au cours des quatre dernières années pour arriver à ce résultat ", a déclaré Stroll. " Il faut aussi comprendre que cette entreprise avait l'habitude de livrer une nouvelle voiture tous les trois à cinq ans. Aujourd'hui, depuis que j'ai pris mes fonctions, nous livrons 12 nouvelles voitures en 12 mois ".