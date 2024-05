Lorsque l'on pense aux supercars de luxe, quelques entreprises viennent à l'esprit : Bugatti, Ferrari, Koenigsegg et Pagani, entre autres. Ces constructeurs se sont imposés comme les chefs de file du secteur haut de gamme, offrant à leur clientèle la plus riche les voitures les plus rapides, les plus rares, les plus jolies et, dans le cas présent, les plus chères de la planète.

Mais pour savoir lequel de ces véhicules inaccessibles est le plus cher, nous avons parcouru toutes les fiches de facturation et découvert 50 voitures valant toutes 1 million d'euros ou plus. Le panel comprend des Ferrari hybrides décapotables, une reine de la vitesse américaine, quelques Hypercars électriques et un trio de Rolls-Royce uniques en leur genre, construites exclusivement pour les têtes couronnées.

Il convient toutefois de noter que les prix indiqués ici correspondent au prix des véhicules à l'état neuf. Nous ne tenons donc pas compte des voitures vendues aux enchères, comme la Ferrari 250 GTO, ni des ventes d'occasion hors de prix.

McLaren Senna GTR

Prix : Environ 1,6 million d'euros

La McLaren Senna GTR coûte près de 1,6 million d'euros, et vous ne pouvez même pas la conduire sur la route. Cette supercar réservée aux circuits est beaucoup plus agressive que la version routière. Elle est dotée d'un grand splitter et d'un diffuseur qui contribuent à générer une force d'appui de 997 kg. Elle ne pèse que 1 187 kg et développe 813 chevaux grâce à son moteur V8 biturbo de 4,0 litres. Il n'est donc pas surprenant que les propriétaires soient obligés de la conduire sur circuit.

Czinger 21C

Prix : Environ 1,6 million d'euros

Vous ne connaissez peut-être pas encore le nom de Czinger, mais ce constructeur californien est à l'origine de la supercar 21C, dont le prix s'élève à 1,6 million d'euros. Avec une puissance de 1 250 chevaux grâce à un V8 biturbo de 2,9 litres, la 21C peut atteindre 100 km/h en 1,9 seconde et une vitesse de pointe d'environ 452 km/heure.

Ferrari Monza

Prix : Environ 1,6 million d'euros

Tout comme la McLaren Elva sans toit, les Ferrari Monza SP1 et SP2 sont des voitures de loisirs. Comme son nom l'indique, la SP1 est l'option monoplace, tandis que la SP2 a juste assez d'espace pour que vous puissiez emmener un ou une ami(e). Les deux voitures sont propulsées par le même moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres, capable de développer 809 chevaux et 718 nm de couple. Malheureusement pour les acheteurs américains, aucun de ces modèles n'est homologué aux États-Unis. Mais si vous avez les moyens de vous offrir la voiture au prix de 1,6 million d'euros, vous n'aurez probablement pas de problème à vous rendre sur un circuit.

Gordon Murray T.33

Prix : Environ 1,7 million d'euros

La deuxième supercar de la nouvelle gamme Gordon Murray, légèrement plus abordable, est la T.33. Dotée d'un V12 atmosphérique de 3,9 litres développant 607 chevaux, la T.33 atteint un régime spectaculaire de 10 500 tr/min. Avec un prix d'environ 1,7 million d'euros au taux de conversion actuel, Gordon Murray automotive promet de vendre cette voiture dans le monde entier, en configuration conduite à droite et conduite à gauche. Dommage qu'elle soit déjà en rupture de stock.

Koenigsegg Gemera

Prix : Environ 1,7 million d'euros

L'un des deux modèles Koenigsegg de cette liste, la Gemera est en fait la première voiture à quatre places du constructeur suédois de supercars. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une voiture familiale. Avec un moteur biturbo de 2,0 litres sous le capot et trois moteurs électriques, la Gemera développe 1 700 chevaux et atteint 100 km/h en seulement 1,9 seconde. L'entreprise ne prévoit d'en construire que 300, chacune coûtant au moins 1,7 million d'euros.

Hennessey Venom F5

Prix : Environ 1,7 million d'euros

La Hennessey Venom GT a battu des records, avec une vitesse de pointe de 427,6 km/h. Mais la nouvelle F5 a l'intention de battre sa devancière avec une vitesse de pointe estimée à 500 km/h, ce qui s'accompagne d'un prix plus élevé. La Venom F5 est proposée à partir de 1,7 million d'euros, selon la société, ce qui la rend un peu plus chère que sa devancière.

Bentley Bacalar

Prix : Environ 1,8 million d'euros

Avec seulement 12 unités produites au total, la Bentley Bacalar fait paraître certaines des voitures "limitées" de cette liste comme étant légion en comparaison. Bien que le design opulent de la voiture soit la première chose qui attire votre attention, la Bacalar n'est pas en reste en termes de performances. Dotée du moteur 6,0 litres W12 turbocompressé caractéristique de Bentley, cette voiture développe une puissance de 650 chevaux et 900 nm. Si vous disposez de 1,8 million d'euros et que vous envisagez d'en acheter une, il est déjà trop tard : Bentley affirme que tous les exemplaires sont désormais entre les mains de ses clients.

Hispano Suiza Carmen Boulogne

Prix : Environ 1,8 million d'euros

Qualifier la Hispano Suiza Carmen Boulogne de belle serait... exagéré. Mais cette supercar à l'allure intéressante a fait ses débuts aux États-Unis lors du concours d'élégance d'Amelia Island de cette année, avec un groupe motopropulseur électrique de 1 114 chevaux et un temps de 0 à 100 en 2,6 secondes. La version Boulogne illustrée ici - la plus légère et la plus puissante des deux - coûte près de 1,8 million d'euros.

Bentley Mulliner Batur

Prix : Environ 2 millions d'euros

La déferlante électrique arrive. Bentley affirme qu'il sera un constructeur automobile entièrement électrique d'ici 2030. Mais avant que la marque de luxe ne passe entièrement à l'alimentation par batterie, la Bentley Mulliner Batur permet au moteur W12 emblématique de partir en beauté. Avec les 710 chevaux de ce moteur biturbo, la Batur est la Bentley la plus puissante de tous les temps. Limitée à 18 exemplaires dans le monde, la Batur coûte la coquette somme de 2 millions d'euros.

SSC Tuatara

Prix : Environ 2 millions d'euros

Bien que la controverse ait éclaté au début, SSC a réussi à atteindre 455 km/h avec son hypercar Tuatara, battant ainsi un record du monde. Mais la Tuatara n'est pas seulement l'un des véhicules les plus rapides de la planète, c'est aussi l'un des plus chers. Le coût de cette vitesse est estimé à environ 2 millions d'euros pour la Tuatara de base, dont la production est limitée à 100 exemplaires dans le monde.

Lotus Evija

Prix : Environ 2,1 millions d'euros

Avec une nouvelle voiture de sport Emira et un SUV électrique Eletre, Lotus est sur le point de revenir sur le devant de la scène. Le constructeur automobile prévoit de lancer un certain nombre de nouveaux produits au cours des prochaines années, dont le modèle haut de gamme Evija fait partie. Cette supercar coûte 2,1 millions d'euros et produit près de 2 000 chevaux grâce à quatre moteurs électriques. Lotus prévoit de construire seulement 130 exemplaires destinés à la route.

Aston Martin Vulcan

Prix : Environ 2,2 millions d'euros

Comme quelques autres voitures de cette liste, l'Aston Martin Vulcan était une voiture spécialement conçue pour la piste. La supercar britannique a fait ses débuts en 2015, propulsée par un V12 atmosphérique de 7,0 litres développant 820 chevaux, et limitée à seulement 24 exemplaires dans le monde. Un modèle AMR Pro encore plus axé sur la piste a suivi, mais même la Vulcan de base était un produit coûteux, coûtant environ 2,2 millions d'euros à la sortie de l'usine.

Delage D12

Prix : Environ 2,2 millions d'euros

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Delage. Au début des années 1900, ce constructeur automobile français rivalisait avec Bugatti et Ferrari sur les circuits. Aujourd'hui, Delage est de retour avec une nouvelle Hypercar, la D12. Propulsée par un moteur V12 de 7,6 litres, la nouvelle D12 développe plus de 1 010 chevaux et coûte la coquette somme de 2,2 millions d'euros.

Ferrari Daytona SP3

Prix : Environ 2,2 millions d'euros

La Ferrari Daytona SP3 est le modèle le plus aérodynamique jamais conçu par la marque, et elle n'a même pas d'aérodynamique active. Présentée en 2021, la SP3 en édition limitée est équipée d'un V12 de 6,5 litres emprunté à la 812 Competizione qui lui confère 828 ch et un 0-100 km/h en 2,8 secondes environ. Ferrari n'a jamais révélé le nombre de Daytona SP3 que l'entreprise produirait, mais chacune d'entre elles coûtait environ 2,2 millions d'euros à l'état neuf.

McLaren Speedtail

Prix : Environ 2,4 millions d'euros

Combien paieriez-vous pour la McLaren de série la plus rapide jamais produite ? Au moins 2,4 millions d'euros. Dotée d'une puissance de 1 035 chevaux grâce à un groupe motopropulseur V8 hybride essence-électricité, la Speedtail atteint une vitesse maximale de 400 km/h et une vitesse de 300 km/h en seulement 12,8 secondes, soit 2,7 secondes de moins que la P1. Malheureusement, si vous n'avez pas pu mettre la main sur une voiture neuve en 2020, vous devrez débourser beaucoup plus d'argent sur le marché de l'occasion. McLaren n'a construit que 106 exemplaires.

Rimac Nevera

Prix : Environ 2,4 millions d'euros

La Rimac Nevera remporte le titre de voiture électrique la plus chère avec son prix de 2,4 millions d'euros. Dotée d'une puissance de 1 914 chevaux et d'un couple de 2 359 nm, la Nevera peut atteindre 100 km/h en moins de 2 secondes et poursuivre sa route jusqu'à une vitesse de pointe de 415 km/h. Ceux qui ont la chance d'en commander une devraient la voir dans leur allée avant la fin de l'année 2022.

Pagani Utopia

Prix : Environ 2,4 millions d'euros

Après la Zonda et la Huayra voici maintenant la Pagani Utopia. Avec 852 chevaux et une boîte de vitesses manuelle à sept rapports en option, l'Utopia est la Pagani de route la plus puissante jamais produite et elle est limitée à 99 exemplaires dans le monde. Le prix d'un exemplaire est de 2,4 millions d'euros.

Pininfarina Battista

Prix : Environ 2,4 millions d'euros

Bien nommée en l'honneur du fondateur de la société, Battista Farina, la Pininfarina Battista offre des performances (et un prix !) qui font la fierté de son homonyme. Révélée au Salon de l'automobile de Genève 2019, la Battista est entièrement électrique et développe une puissance de 1 827 chevaux. Si le temps de 0 à 100 d'une supercar normale vous semble trop tranquille, la société affirme que la Battista vous y emmènera en moins de 2,0 secondes. Pininfarina prévoit de construire 150 exemplaires de la Battista, au prix de 2,4 millions d'euros l'unité.

Gordon Murray T.50

Prix : Environ 2,6 millions d'euros

Si le nom de Gordon Murray vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est à l'origine de la conception de l'emblématique McLaren F1. Aujourd'hui, M. Murray possède sa propre entreprise de supercars, et la superbe T.50 est le joyau de la gamme. D'un prix de 2,6 millions d'euros, la T.50 est équipée d'un V12 atmosphérique de 4,0 litres développant 654 chevaux. La voiture elle-même pèse à peine 986 kg et avec 177 kg, la T.50 possède le V12 le plus léger actuellement disponible sur la route.

Lamborghini Countach

Prix : Environ 2,6 millions d'euros

Le nom Countach est peut-être emblématique, mais vaut-il 2,6 millions d'euros ? C'est ce que Lamborghini espère que vous dépenserez pour son nouveau modèle basé sur l'Aventador. Présentée en août 2021, la Countach LPI 800-4 est dotée d'un V12 de 6,5 litres avec une assistance hybride légère qui lui confère une puissance impressionnante de 803 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre 100 km/h en 2,8 secondes et une vitesse de pointe de plus de 350 km/h.

Hennessey Venom F5 Revolution

Prix : Environ 2,7 millions d'euros

Avec la nouvelle F5, Hennessey s'est lancé dans la construction de modèles sur mesure. La Venom F5 Revolution poursuit cet effort. L'hypercar axée sur la piste utilise le moteur V8 Fury de 6,6 litres du constructeur, qui développe la même puissance de 1817 chevaux et le même couple de 1617 nm que la voiture de route. Cependant, la F5 Revolution bénéficie d'une aérodynamique améliorée, doublant la force d'appui à 300 km/h grâce à un splitter avant plus grand, un diffuseur arrière et des plans de plongée.

Mercedes-AMG Project One

Prix : Environ 2,7 millions d'euros

Mercedes a promis une version de production de l'hypercar Project One depuis un certain temps déjà. La première annonce officielle a eu lieu en mars 2017, avant que le premier concept ne soit présenté plus tard la même année. Mais après près de cinq ans de teasing, il semble que la Project One va enfin débarquer sur les routes publiques. Et quand ce sera le cas, l'hypercar hybride aura une puissance de plus de 1 200 chevaux et un prix de 2,7 millions d'euros.

Zenvo Aurora

Prix : Environ 2,7 millions d'euros

Lors de la Monterey Car Week 2023, Zenvo a présenté la nouvelle hypercar Aurora, à la fois sur circuit et sur route. Dotée d'un V12 hybride de 6,6 litres à quatre turbocompresseurs, l'Aurora Agil à propulsion arrière développe 1 250 chevaux, tandis que le modèle Tur à transmission intégrale a une puissance de 1 850 chevaux. Le prix de départ de l'Aurora est de 2,7 millions d'euros et les premières livraisons sont prévues pour 2026.

Aston Martin Victor

Prix : Environ 3 millions d'euros

Les gens d'Aston Martin s'y connaissent en véhicules exclusifs, et la Victor pourrait bien être le projet le plus exclusif de la marque britannique à ce jour. Basée sur la plateforme de la One-77, la Victor utilise des pièces de plusieurs Aston donatrices, y compris de la Vulcan et de la Valkyrie. En ce qui concerne la production limitée, la Victor est unique et coûterait, selon les rumeurs, près de 3 millions d'euros.

Hennessey Venom F5 Roadster

Prix : Environ 3 millions d'euros

La même hypercar Hennessey Venom F5 que nous connaissons et aimons tous, mais avec un toit en moins. La F5 Roadster est équipée du même V8 biturbo de 6,6 litres que le coupé, produisant la même puissance de 1 817 chevaux et le même couple. Hennessey prévoit une vitesse de pointe de plus de 480 km/h, mais si vous souhaitez en acquérir une, il vous faudra débourser au moins 3 millions d'euros.

Koenigsegg Jesko

Prix : Environ 3 millions d'euros

La Koenigsegg Jesko n'est pas seulement la voiture la plus rapide que l'entreprise ait fabriquée à ce jour, c'est aussi la plus chère. D'une valeur de 3,0 millions d'euros, cette belle hypercar développe 1 600 chevaux grâce à l'omniprésent moteur V8 biturbo de 5,0 litres de la marque. Optez pour le modèle Absolut et la Jesko pourra, en théorie, atteindre les 480 kilomètres à l'heure.

Aspark Owl

Prix : Environ 3 millions d'euros

L'Aspark Owl se distingue par ses gros chiffres. Cette hypercar électrique développe une puissance de 1 985 chevaux et un couple de 1 999 Nm, ce qui lui permet d'atteindre 100 km/h en 1,69 seconde. Elle peut atteindre 300 km/h en 10,6 secondes, tout en se dirigeant vers sa vitesse de pointe de 400 km/h. Toute cette puissance nécessite de gros freins à 10 pistons à l'avant et à 4 pistons à l'arrière pour la maîtriser. Les exemplaires sont limités, mais vous pouvez en acheter un pour la coquette somme de 3 millions d'euros.

Aston Martin Valkyrie

Prix : Environ 3,1 millions d'euros

La prochaine hypercar hybride d'Aston Martin n'est pas encore sur le marché, mais la Valkyrie, qui coûte 3,1 millions d'euros, est déjà en rupture de stock. Aston Martin n'a pas communiqué de prix officiel. Selon les estimations, l'hypercar pourrait se vendre entre 2,6 et 3,9 millions d'euros, mais 3,1 millions d'euros semblent être le chiffre à retenir. Quoi qu'il en soit, cette machine est impressionnante. Son V-12 de 6,5 litres provenant de Cosworth développe une puissance de 1 160 chevaux et un couple de 900 nm, ce qui signifie que sa vitesse de pointe devrait dépasser largement les 320 km/heure. La société ne construira que 150 exemplaires de la Valkyrie standard, et un modèle AMR limité à 25 exemplaires arrivera plus tard.

W Motors Lykan Hypersport

Prix : Environ 3,2 millions d'euros

La société W Motors, basée à Dubaï, a choqué le monde entier avec sa supercar Lykan Hypersport en 2013. Avec des phares LED en titane abritant 420 diamants de 15 carats et un écran holographique dans la console centrale, il n'est pas surprenant qu'elle ait été la troisième voiture la plus chère de tous les temps lorsqu'elle était neuve. Elle n'occupe plus que la sixième place de notre liste, mais reste une hypercar sauvage au cœur puissant : le moteur six cylindres biturbo de 3,7 litres qui l'anime développe 780 chevaux.

McLaren Solus

Prix : Environ 3,3 millions d'euros

Un siège, 829 chevaux et une vitesse de pointe de plus de 320 kilomètres à l'heure. La nouvelle McLaren Solus est aussi proche que possible d'une voiture de Formule 1 sortie d'usine, propulsée par un moteur V10 de 5,2 litres à aspiration naturelle, avec un temps pour passer de 0 à 100 km/h de seulement 2,5 secondes. Selon les estimations, une McLaren Solus coûtera environ 3,3 millions d'euros.

Pagani Huayra Evo R

Prix : Environ 3,4 millions d'euros (estimation)

La Pagani Huayra Evo R est en quelque sorte une version plus sexy de la voiture de piste Huayra R que le constructeur automobile a lancée en 2021. Elle a fait ses débuts plus tôt cette année avec une version mise à jour du moteur V12 atmosphérique de 6,0 litres de la Huayra R, qui développe 900 chevaux. Pagani a également modifié l'aérodynamique de l'Evo, ce qui a permis d'augmenter la force d'appui de 45 %. L'Evo R n'a pas de prix officiel, mais les estimations le situent aux alentours de 3,4 millions d'euros.

Lamborghini Sian

Prix : Environ 3,6 millions d'euros

À plusieurs égards, la Sian représente un pont vers l'avenir de Lamborghini. Bien qu'elle soit basée sur l'Aventador SVJ, cette Lamborghini à l'allure sauvage est la première voiture électrifiée de série de la marque. En plus du V-12 de 6,5 litres issu de la SVJ, la Sian utilise un système mild-hybrid de 48 volts. La puissance totale du système est de 819 chevaux, ce qui en fait la Lamborghini la plus puissante de tous les temps. Comme le confirment les 63 collés de part et d'autre de l'aile de la Sian, Lamborghini n'en produira que 63 exemplaires. Et chaque exemplaire coûtera bien plus cher que l'Aventador SVJ, avec un prix de 3,6 millions d'euros.

Koenigsegg CC850

Prix : Environ 3,7 millions d'euros

La Koenigsegg CC850 a été une surprise, certes, mais une surprise bienvenue. Empruntant le V8 biturbo de 5,0 litres de la Jesko, elle développe une puissance de 1 385 chevaux, avec une transmission dite "TWMPAFMPC" qui passe de la fonction manuelle à la fonction automatique. Bien entendu, toute cette technologie de performance a un coût : la CC850 est proposée à partir de 3,7 millions d'euros.

Bugatti Chiron Super Sport 300

Prix : Environ 3,9 millions d'euros

Plus tôt cette année, Bugatti a attiré l'attention du monde de l'automobile en annonçant qu'elle avait franchi la barre des 480 km/h avec une version modifiée de la Chiron. La Super Sport 300 + est une version routière de cette voiture, destinée à célébrer l'événement. Limitée à 30 exemplaires, la Super Sport 300+ est une magnifique version de la Chiron, avec une carrosserie fluide et glissante et un motif de bandes très réussi. Bien que la Chiron 300+ ait atteint une vitesse de 490 km/h sur la piste avec un véhicule de série, Bugatti limite sa vitesse de pointe à seulement 439 km/h.

Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda

Prix : Environ 3,9 millions d'euros

La GMA T.50s Niki Lauda comporte des centaines de nouvelles pièces par rapport à la T.50 standard, ce qui rend la voiture encore plus performante sur la piste. Cette voiture unique est dotée d'un nouvel ensemble aérodynamique qui augmente la force d'appui et d'une version différente du moteur V12 de 3,9 litres de Cosworth, qui développe 761 chevaux à 11 500 tr/min. C'est aussi la plus chère de la gamme Gordon Murray, avec 3,9 millions d'euros.

Pagani Huayra Roadster BC

Prix : Environ 4,0 millions d'euros

La Pagani Huayra Roadster est arrivée plusieurs années après le coupé, et la Roadster BC est apparue quelques années plus tard, en 2019. Le V12 de cette version développe 791 chevaux - plus que le Roadster standard - et bénéficie d'une légère réduction de poids. Elle a coûté la coquette somme de 4 millions d'euros à l'état neuf.

Lamborghini Veneno

Prix : Environ 4,5 millions d'euros

Lamborghini n'a construit que 14 exemplaires de la Veneno basée sur l'Aventador entre 2014 et 2015. Chaque exemplaire coûtait environ 4,5 millions d'euros, selon les spécifications, et était disponible en version cabriolet ou coupé. Sous le capot, Lamborghini a monté une itération plus puissante du V12 de 6,5 litres de l'Aventador, produisant désormais 740 chevaux et 690 nm de couple, ce qui lui a donné la capacité de sprinter à 100 km/h en un temps record de 2,9 secondes. À ce jour, c'est la Lamborghini la plus chère de tous les temps.

Bugatti Bolide

Prix : Environ 4,6 millions d'euros

Produite en nombre extrêmement limité sur la carrosserie d'une Chiron, il n'est pas étonnant que la Bolide de Bugatti, unique en son genre, soit aussi chère. À 4,6 millions d'euros, cette hypercar de 1 824 chevaux est plus puissante que la Chiron Super Sport 300+ et possède une carrosserie plus extrême qui lui permet de tourner sur des circuits comme le Nürburgring en un temps record (en théorie).

Pininfarina B95 Speedster

Prix : Environ 4,8 millions d'euros

La Pininfarina B95 Speedster est une merveille à toit ouvert. Basée sur le coupé Battista, la B95 développe 1 877 chevaux grâce à une batterie lithium-ion de 120 kilowatts-heure et à quatre moteurs électriques. Cela signifie que la B95 met moins de 2,0 secondes pour atteindre 100 km/h, avec une vitesse de pointe de 300 km/h. Mais en tant que premier véhicule carrossé de la marque, elle n'est pas bon marché : la B95 coûte environ 4,8 millions d'euros.

Bugatti Mistral

Prix : Environ 5 millions d'euros

La Bugatti Mistral fait partir le moteur W16 emblématique avec style. Avec une puissance de 1 577 chevaux et sans toit, la Mistral reprend les meilleurs éléments de la Chiron et emprunte des éléments à la Bolide et à la Divo pour créer un roadster vraiment unique. Bien entendu, Bugatti ne prévoit de construire que 99 exemplaires de la Mistral, pour un coût d'environ 5 millions d'euros aux États-Unis, et tous sont déjà réservés.

Bugatti Divo

Prix : Environ 5,7 millions d'euros

Parmi les véhicules récemment lancés par Bugatti, la Divo est l'une des préférées du public. Bien qu'elle partage de nombreux points communs avec sa sœur moins chère ( !), la Chiron, la Divo a beaucoup d'atouts pour justifier le supplément de prix. En ajoutant des roues plus légères, un refroidisseur d'air en fibre de carbone et en supprimant une partie de l'insonorisation, Bugatti a allégé la Divo de 35 kg par rapport à la Chiron. Bien que la puissance reste inchangée par rapport aux 1500 chevaux de la Chiron, la Divo bénéficie d'une configuration aérodynamique différente, qui lui permet d'être plus rapide de 8 secondes sur le circuit d'essai de Nardo. Enfin, le moment que vous attendiez : Bugatti produit 40 exemplaires de la voiture, chacun coûtant 5,7 millions d'euros.

Pagani Huayra Imola

Prix : Environ 6,0 millions d'euros

Basée sur la Huayra, la Pagani Imola est équipée d'un moteur V12 biturbo de 6,0 litres provenant d'AMG, qui développe 838 chevaux et un couple de 1 099 nm. Elle ne pèse que 1 259 kg. Les nombreux ailerons, ailes et écopes permettent de refroidir tous les composants et d'alimenter le moteur assoiffé, le propulsant à une vitesse de pointe limitée électroniquement à 349 km/h.

Pagani Codalunga

Prix : Environ 7,4 millions d'euros

La longue liste des (nouvelles) Pagani de luxe s'achève avec la Codualunga. Inspirés par la carrosserie italienne des années 1960, l'extérieur époustouflant et l'intérieur steampunk - tout aussi époustouflant - ne sont qu'une partie de ce qui rend cette Pagani si chère. Sous le capot se trouve un V12 biturbo de 6,0 litres développant 829 chevaux et 1 096 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports pour des sensations dignes d'une voiture de course.

Mercedes-Maybach Exelero

Prix : Environ 7,8 millions d'euros

Comme beaucoup d'autres avant elle, la Mercedes-Benz Maybach Exelero est une pièce unique. Commandée par Fulda, une filiale allemande de Goodyear, pour tester ses nouveaux pneus, l'Exelero a fait ses débuts en 2004. Mercedes a construit l'Exelero sur les os d'une Maybach et lui a donné le même moteur V12 biturbo développant 690 chevaux et 1 019 nm de couple. La vitesse de pointe est indiquée à 350 km/h.

Bugatti Centodieci

Prix : Environ 8 millions d'euros

Bugatti a présenté la Centodieci lors de la semaine de l'automobile de Pebble Beach, montrant au monde un autre modèle ultra rare et super cher. Limitée à seulement 10 exemplaires, la voiture est un retour moderne à la Bugatti EB110. En même temps, elle est destinée à célébrer les 110 ans d'existence de Bugatti. Son style unique ne fera pas l'unanimité, mais au moins vous n'aurez pas à craindre d'en voir un autre sur la route. Avec un prix avoisinant les 8 millions d'euros, la Centodiece est l'une des voitures les plus exclusives jamais fabriquées.

Bugatti Chiron Profilée

Prix : Environ 9,7 millions d'euros

Bien qu'elle ne soit pas très différente d'une Chiron normale, la Profilée est littéralement unique en son genre. Bugatti l'a d'abord construite pour tester une série limitée de modèles Profilée, mais cette Chiron a fini par en être le seul exemplaire. Dotée du même moteur W16 quadruple turbocompresseur de 1 476 chevaux, omniprésent dans la gamme Chiron, la Profilée est dotée d'une carrosserie unique et d'un aileron personnalisé qui la distinguent du reste de la gamme.

Rolls-Royce Sweptail

Prix : Environ 11,6 millions d'euros

Rolls-Royce, comme on pouvait s'y attendre, occupe deux des trois premières places de cette liste, avec l'étonnante Sweptail de 2017 en troisième position. Avec un prix monumental de 11,6 millions d'euros, c'était, au moment de sa sortie, la voiture neuve la plus chère de tous les temps. Son prix a été revu à la baisse depuis, mais cette voiture de luxe de 453 chevaux est toujours aussi étonnante.

Bugatti La Voiture Noire

Prix : Environ 15,9 millions d'euros

Avec un prix de 15,9 millions d'euros, la Bugatti La Voiture Noire est officiellement la Bugatti la plus chère jamais construite. Et cela se comprend. Interprétation moderne de la Type 57 SC Atlantic personnelle de Jean Bugatti, La Voiture Noire utilise le même moteur W-16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs que la Chiron, développant une puissance de 1 479 chevaux. Elle est dotée de six - c'est bien cela, six sorties d'échappement - nouvelles jantes radicales, d'un bouclier agressif sur mesure et d'un gigantesque badge lumineux à l'arrière qui égrène le nom de la marque. Bien entendu, cette Bugatti unique en son genre a déjà une maison.

Rolls-Royce Boat Tail

Prix : Environ 16 millions d'euros (estimation)

Rolls-Royce revient à la construction de carrosseries avec la superbe Boat Tail. Succédant à l'époustouflant Sweptail de 2017 - qui a lui-même coûté 16 millions d'euros selon la rumeur - le Boat Tail possède un extérieur bicolore unique, des finitions haut de gamme personnalisée à l'intérieur, et même une "suite d'accueil" complète avec un réfrigérateur à champagne et un parasol intégré. Bien que Rolls-Royce n'annonce pas officiellement les prix de ses modèles uniques.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Prix : Environ 23 millions d'euros (estimation)

Après l'adorable Boat Tail, Rolls-Royce a sorti une autre voiture à carrosserie exceptionnellement chère, la La Rose Noire Droptail. Le Droptail a été présenté lors de la Monterey Car Week comme la première des quatre commandes uniques de Rolls-Royce Droptail - suivie peu après par la version Amethyst - et arbore une couleur extérieure brillante appelée True Love. Rolls-Royce communique rarement les prix officiels de ces modèles spéciaux, mais à un prix estimé à 23 millions d'euros (certaines rumeurs parlent même de 30 millions d'euros), le nouveau Droptail est l'une des voitures les plus chères de la planète.