Aston Martin a célébré son 110e anniversaire l'année dernière. Bien que l’entreprise ait connu des difficultés, ce chiffre à lui seul témoigne d’une marque durable et influente avec une réelle pérennité. Un autre chiffre ? Sachez que 90 % des Aston Martin sont toujours sur la route.

L'étonnante statistique, partagée lundi par le responsable de la stratégie produit et marché, Alex Long, aux journalistes lors d'un événement à New York, représente environ 110 000 voitures construites depuis la création de l'entreprise en 1913. Voici ce que ce dernier a déclaré à Motor1, en parlant du processus de suivi des véhicules toujours en service :

"De nombreux pays partagent des VIN en direct, et vous savez, si jamais vous suivez des processus de rappel, vous comprenez ce qui existe ou non. Chez les principaux concessionnaires, nous servons une part incroyable du pourcentage mondial de voitures parce que les gens veulent protéger la valeur de leurs autos et les entretenir avec des agents principaux. Vous commencez à voir sur le système des numéros VIN que vous pensiez ne jamais voir, et vous pouvez résumer ces données."