De nombreux fans sont tombés amoureux d'une voiture en voyant la saga 007, plus précisément dans le film "Meurs un autre jour", de 2002. Dans cet opus, James Bond, interprété par Pierce Brosnan, utilisait une Aston Martin Vanquish, à l'époque la plus rapide de toutes les voitures de la marque britannique.

Il se trouve que cette même Vanquish va être mise aux enchères chez H&H Classics et pourrait valoir jusqu'à 83 000 euros. Découvrons-la ensemble.

Un luxe "secondaire"

En vérité, cette Vanquish immatriculée Y834 MWL n'était pas le véritable véhicule du film, mais elle est apparue dans divers médias de l'époque. Au cours des années 2000, elle a été vendue à Pinewood Studios et utilisée pour des événements promotionnels en 2002, car elle était identique à la voiture conduite par James Bond.

En fait, comme le véhicule du film, cette Aston Martin arbore une peinture "Tungsten Silver" et possède un intérieur en cuir "Charcoal", avec des garnitures en aluminium sur la console centrale. Elle est tout simplement belle, peu importe sous quel angle vous la regardez.

La Vanquish a parcouru environ 55 000 kilomètres et a appartenu à un collectionneur pendant environ 20 ans avant d'être récemment vendue aux enchères.

Un V12 de collection

L'Aston Martin du film et cet exemplaire partagent le même moteur : un V12 de 6 litres atmosphérique qui développe 457 ch et 556 Nm, de quoi propulser la supercar britannique de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 306 km/h.

Produit entre 2001 et 2004, ce modèle a été remplacé par la version S, avec un V12 boosté à 528 ch pour atteindre une vitesse de pointe de 321 km/h. La Vanquish sera mise aux enchères le mercredi 9 octobre à l'Imperial War Museum de Duxford.

Galerie: Aston Martin Vanquish (2024)