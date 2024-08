Vous avez toujours rêvé de posséder votre propre voiture de série NASCAR ? Ce souhait a bel et bien été réalisé pour quelqu'un et il ne s'agit pas de n'importe quel véhicule. Cars & Bids vendu la Chevrolet Monte Carlo 2006 de Dale Earnhardt Jr., avec la livrée emblématique rouge et noire de Budweiser, pour 50 500 $ (environ 45 220 €).

Dale Earnhardt Industries a construit la voiture, plusieurs mois avant la saison 2007 (année lors de laquelle elle a couru), qui est équipée d'un puissant moteur V8 de 5,9 litres, qui développe 600 et 800 chevaux selon la configuration. La puissance est transmise aux roues arrière via une transmission manuelle à quatre vitesses. Bien sûr, cette voiture n'est pas homologuée pour la route, mais elle ferait un sacré jouet de piste, qu'elle soit ovale ou non.

Cars & Bids

Fidèle à elle-même

À l'intérieur, il y a les mêmes équipements que Jr. a eu lorsqu'il pilotait ce bolide neuf. On trouve un arceau de sécurité complet, un volant à démontage rapide, un système d'extinction d'incendie (au cas où) et un filet de sécurité à la place de la fenêtre du conducteur. Sans oublier que le pare-brise avant et la lunette arrière sont fabriqués à partir d'un matériau composite léger au lieu de verre.

Cette Chevrolet n'a pas couru depuis près de 17 ans, mais elle est toujours en parfait état, à l'exception de quelques éraflures sur l'extérieur et d'une usure évidente des pneus. Le concessionnaire basé à Miami qui vend cette voiture, Curated, est spécialisé dans les voitures exotiques haut de gamme et a acheté le véhicule en 2023.

Cars & Bids Cars & Bids

Le coup de construction d'une voiture de série NASCAR moderne est assez élevé, entre 225 000 $ et 500 000 $. Celle-ci, qui a permis à Earnhardt Jr. de décrocher une pole et deux podiums en 2007, s'est finalement révélée être une bonne affaire.