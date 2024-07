Lorsque l'Aston Martin Valour a été présentée en 2023, elle a divisé l'opinion. Ceux qui étaient opposés à l'existence même de la Valour étaient mécontents. Il s'agit d'une voiture en édition limitée que seules 110 personnes peuvent acheter. L'autre camp, le bon, a vu l'Aston pour ce qu'elle est vraiment : géniale.

Avec le temps, Aston Martin va se pencher davantage sur ces séries spéciales limitées, comme tous les autres. Bentley, Rolls-Royce, Ferrari et même Morgan ont leur mot à dire dans ce jeu ultra-exclusif. Le train de la prospérité ne fait que s'accélérer.

Fiche technique Aston Martin Valour Moteur Twin-Turbo 5.2-Liter V-12 Puissance 705 Horsepower / 555 Pound-Feet Transmission Six-Speed Manual 0-100 km/h 3.5 Secondes Prix 1,5 million de livres sterling et plus

La Valour est une édition spéciale dont l'aspect est très particulier. Ses courbes sont issues de l'exemplaire unique Victor sorti il y a quelques années, lui-même inspiré par de vieilles Aston V8 Vantage et par une voiture de course merveilleusement appelée "The Muncher".

La gueule béante de la Valour est une version (légèrement) grand public de ce modèle. Il y a un énorme spoiler intégré à l'arrière et le contour de la calandre sert non seulement de pare-chocs pour les moments d'hésitation à basse vitesse, mais aussi à canaliser l'air vers le moteur vraiment massif de la Valour.

Les blocs optiques arrière sont également une touche intéressante. D'abord évoqués sur le concept DP-100 Gran Turismo Vision de 2014, ces feux ont mis du temps à être mis en production, mais ils ont fait leurs débuts sur l'hypercar Valkyrie et ont trouvé leur place dans une voiture plus, euh, raisonnable. La Valour est une voiture si étonnante, couverte de détails minuscules d'inspiration rétro, qu'elle gardera vos yeux en éveil pendant des heures.

Pour : V12 époustouflant, design incroyable

Puisqu'elle est basée sur l'"ancienne" Vantage, l'intérieur présente de petites touches de ce qui l'a précédée. La forme des bouches d'aération, l'écran d'infodivertissement et le volant ont tous été supprimés dans la nouvelle Vantage, et il est difficile de voir ces touches anachroniques dans une "nouvelle" voiture. Néanmoins, un mécanisme de transmission ouvert et un énorme bouton de démarrage suffisent amplement à détourner l'attention des vieilleries.

Sous la peau de la Valour se cachent les os lourdement modifiés de la Vantage V12 de dernière génération, c'est-à-dire un V12 turbocompressé de 5,2 litres développant 705 chevaux et 750 Nm. Une puissance vraiment colossale dans une voiture qui n'est pas grande du tout.

Si vous avez la place, elle dépassera les 321 km/h et, pour ce qui est du 0 à 100 km/h, la Valour est plus rapide que l'ancienne Vantage V12. Mais ces chiffres sont variables et ne reposent qu'entre les mains, et ce pour une très bonne raison : elle a un levier de vitesses.

Alors que le soleil se couche sur la boîte de vitesses manuelle presque partout, Aston Martin a décidé de la maintenir en vie pour ses clients les plus exigeants. Il n'y a pas assez d'arguments commerciaux pour en équiper les modèles de série, mais lorsque l'étiquette de prix a la même longueur qu'un numéro de téléphone, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez.

Si une surface du Valour peut être peinte d'une autre couleur, recouverte d'un autre tissu ou modifiée de quelque manière que ce soit, vous pouvez le faire. Le tweed était une option de revêtement, et il s'est avéré si populaire qu'un producteur de tissu a épuisé ses stocks.

Une fois installé dans ses sièges baquets, une légère pression sur le gros bouton de démarrage en cristal de la Valour met en marche son glorieux V12. Un aboiement se fait entendre dans l'habitacle, rapidement remplacé par un doux ronronnement. On s'attend à ce que la Valour soit bien plus imposante qu'elle ne l'est au vu de la bande-son. De même, l'idée d'un moteur de la taille d'une maison propulsant une voiture minuscule est très séduisante.

Inconvénients : je ne peux pas en avoir une, matériaux de l'habitacle plus anciens, système d'infodivertissement dépassé

Le poids de l'embrayage surprend : il n'est pas trop lourd, mais pas non plus un poids plume. Un entraînement de la jambe gauche est plutôt agréable par les temps qui courent. Le levier en bois est agréablement dentelé et sa course est courte. Lorsque vous passez d'un rapport à l'autre, le levier s'enclenche sur le cadre métallique, évoquant des visions de courses héroïques et de personnes au torse poilu glissant autour de la Rivera en faisant des choses monstrueuses. Et puis on passe à la troisième vitesse.

Gros moteur, petite voiture, beaucoup de couple... c'est une bonne combinaison quel que soit le rapport, mais c'est en troisième que l'on en ressent le plus les effets. L'accélération n'est pas désagréable ni inconfortable, mais elle est implacable. Les roues arrière expulsent de plus en plus de vitesse, et les chiffres sur le tableau de bord ne cessent d'augmenter. C'est excellent.

Bien sûr, vous pouvez modifier la violence des réactions du groupe motopropulseur en passant d'un mode de conduite à l'autre, mais il est probablement préférable de conserver le mode "Track", le plus violent. Vous pouvez également choisir votre propre aventure avec les amortisseurs, bien que dans ce cas, il ne serait pas judicieux de les changer de leur réglage le plus indulgent ailleurs que sur un circuit.

La direction est plus légère que prévu, mais pas au détriment du retour d'information. Elle est douce comme de la soie et semble vous demander d'aller encore plus vite. Vous pouvez rouler aussi fort que vous le souhaitez, car l'adhérence semble abondante. Chaque virage devient un nouveau défi que vous et la Valour savourez.

Aston Martin affirme qu'il s'agit d'une voiture de pilote pour les personnes qui apprécient la conduite par-dessus tout. Bien sûr, une voiture automatique la rendrait plus rapide sur un circuit, mais c'est moins amusant. Avec une boîte à six vitesses, une allure à couper le souffle et plus de puissance qu'il n'en faut, c'est un véhicule de pur bonheur qui s'adresse aux personnes aux poches bien garnies qui veulent faire partie intégrante de la machine.