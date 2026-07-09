La nouvelle MINI spéciale célèbre le Made in UK

La Mini a toujours été la Mini, mais lorsqu’une première mondiale a lieu au Royaume-Uni, sa portée symbolique est encore plus forte. C’est en effet le cadre du Goodwood Festival of Speed 2026 qui a été choisi pour dévoiler la MINI Cooper Oxford Edition, un hommage aux 25 ans de production de la Mini par BMW depuis 2001 : un quart de siècle d’innovation, de personnalisation et de caractère… dans le plus grand respect du modèle « classique » qui, à Goodwood (Revival compris), continue de courir !

Depuis 1959, mais…

Si le modèle originel, né du génie de Sir Alec Issigonis, restera à jamais « le premier », ses qualités de créativité, de polyvalence, de performances et de sympathie ont évolué à un rythme soutenu dès l’ère BMW. C’est en 1994, en effet, que le constructeur bavarois reprend le groupe Rover, au sein duquel se trouve Mini, qui devient à partir de 2001 une marque indépendante et lance la nouvelle génération de Mini, la R50.

ADN allemand : la première MINI de l’ère BMW est dessinée par un Américain, Frank Stephenson. Longue de 3,62 m, large de 1,68 m et avec un empattement de 2,46 m, la MINI, compacte mais plus grande que son ancêtre, gagne en robustesse, en sécurité et en puissance (tout en prenant du poids). Mais surtout, elle devient ultra-personnalisable : l’un des ingrédients clés de son succès, pour un modèle qui, encore aujourd’hui, reste une silhouette immédiatement reconnaissable dans les villes et dans la culture pop à travers le monde.

Oxford à l’extérieur…

Le site historique MINI d’Oxford occupe donc une place particulière dans l’histoire du modèle, et l’inédite MINI Cooper Oxford Edition lui rend un hommage empreint de romantisme. Comme d’autres séries spéciales par le passé : MINI 60 Years Edition, MINI Seven Edition, MINI 1965 Victory Edition ou MINI Paul Smith Edition, elle s’inscrit dans cette tradition en réinterprétant, à chaque fois, le caractère MINI et en s’adressant à un public large et varié.

MINI Cooper Oxford Photos Par de : Mini MINI Cooper Oxford Photo de : Mini

Concrètement, l’Oxford se distingue par l'Union Jack sur le toit blanc en contraste, dans une interprétation contemporaine, tandis que la bande centrale rouge et blanche du drapeau court sur toute la longueur de la voiture. Les jantes de 18 pouces Slide Spoke 2-tone, avec moyeu assorti, ajoutent ensuite une touche de « S » à cette Cooper. La Oxford Edition est proposée en trois teintes : Chili Red, Indigo Sunset Blue et Blazing Blue, avec des coques de rétroviseurs blanches pour toutes.

Oxford à l’intérieur

L'Union Jack reste le fil conducteur de cette version, y compris dans l’habitacle : le drapeau imprimé avec effet texturé se trouve sur le volant à 6 heures, tandis que les tapis de sol affichent une Union Jack circulaire côté conducteur, qui devient un drapeau à damier côté passager, avec des seuils de porte spécifiques à cette version.

MINI Cooper Oxford Photo de : Mini

La MINI Oxford Edition arrivera en Italie en septembre, uniquement en version Cooper et avec une carrosserie rouge ou Indigo Blue. Les prix n’ont pas encore été communiqués ; on sait seulement qu’au Royaume-Uni, elle coûtera 30 120 livres (environ 35 300 euros).