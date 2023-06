La relation entre Ferrari et Zagato a commencé lorsqu’Enzo Ferrari a conduit pour Alfa Romeo et a ensuite dirigé l'équipe de course de la marque. Lorsque Ferrari a quitté Alfa Romeo pour construire ses propres voitures, plusieurs acheteurs ont demandé des carrosseries Zagato, parmi lesquels le pilote Antonio Stagnoli. Sa Ferrari 166 MM Zagato Panoramica de 1948 (châssis #0018M) fut la première collaboration Ferrari-Zagato.

Construite sur un châssis 166 MM (une version améliorée de la 166 S gagnante des Mille Miglia en 1948), la Zagato Panoramica avait une forme étrange et des vitres latérales en plexiglas qui se courbaient avec le toit pour conserver le style arrondi et aérodynamique de la voiture !

Antonio Stagnoli demanda à Zagato de transformer la voiture en spider (sans toit) en 1950 pour la faire courir en compétition, et après quelques succès en course, la #0018M a ainsi été renvoyée chez Zagato pour être reconvertie en barchetta. Stagnoli roula par la suite avec encore plus de succès avec cette version spider Zagato #0018M, plus légère, et la version "originale", avec sa carrosserie d'origine, fut considérée comme étant perdue.

Galerie: 1950 Ferrari 166 MM/212 Export Uovo

33 Photos

Reconstruite sans plans !

Ferrari a recréé le coupé en 2007 pour célébrer son 60e anniversaire car les choses ne pouvaient pas en rester là : ce modèle incarnait en effet la première Ferrari à carrosserie Zagato, même si l'amitié entre Ugo Zagato et Enzo Ferrari remontait à déjà vingt ans, avant la fondation de la légende basée à Maranello. Ce processus n’a pas été des plus aisés et Ferrari a dû s’appuyer sur un processus photométrique pour recalculer toutes les dimensions et obtenir un soutien important de la part de Ferrari Classiche, la branche de restauration de modèles historiques ou quasiment disparus de Ferrari.

La Ferrari 166 MM Panoramica était un modèle unique et demeure très appréciée des collectionneurs avertis en raison de son design unique et de son histoire. La voiture a été exposée dans de nombreux événements automobiles et est devenue une pièce de collection très prisée. Le nom "Panoramica" se réfère à la large lunette arrière qui offre une vue panoramique de l'environnement autour de la voiture.

Le châssis de la 166 MM Panoramica était propulsé par un moteur V12 de 2 litres, capable de produire environ 140 chevaux : un chiffre extraordinaire pour l’après-guerre.

Quant à Zagato, l'aventure dans le monde du design se poursuit avec une maison qui a notamment collaboré avec succès avec Aston Martin.

Galerie: Zagato IsoRivolta GTZ