Caterham a publié un nouveau teaser du Project V en montrant l'arrière de son prochain véhicule électrique. Le constructeur britannique a également publié une brève vidéo qui donne un aperçu de la carrosserie. Le modèle sera présenté le 12 juillet et sera exposé au Goodwood Festival of Speed qui débutera le 13 juillet prochain.

L'arrière de la Project V se caractérise par des feux arrière proéminents de forme ovale. Le toit a une forme arrondie. De profil, le véhicule a des ailes arquées. Le nez présente de grandes entrées d'air dans les parties inférieures. Jusqu'à présent, les feux horizontaux sont visibles, mais les feux principaux ne sont pas visibles dans le teaser.

À en juger par les proportions visibles sur ces images, nous soupçonnons le Project V d'être un véhicule à deux places. Si ce n'est pas le cas, les occupants de la banquette arrière seront probablement à l'étroit. Aucune des images ou vidéos ne permet de jeter un coup d'œil dans l'habitacle pour nous montrer l'agencement du tableau de bord.

Italdesign a créé le look de la Project V et contrairement aux modèles Seven classiques de Caterham, celui-ci est doté d'un véritable toit. La marque affirme que le modèle illustre son nouveau style.

Caterham ne donne pas encore de détails mécaniques sur la Project V, si ce n'est qu'elle utilise un groupe motopropulseur entièrement électrique. La marque est réputée pour construire des machines légères, nous sommes donc curieux de voir si ce véhicule électrique peut conserver l'ADN de la marque : la légèreté.

Mis à part sa présentation à Goodwood, nous ne savons pas encore quand la Project V commencera à être livrée. Le prix du modèle reste également un mystère.

Caterham a commencé à parler du Project V peu de temps après avoir présenté l'EV Seven comme une démonstration de concept unique. Elle est équipée d'un moteur électrique développant 240 chevaux ce qui lui permet d'atteindre les 100 km/h en 4,0 secondes.

En avril 2023, Caterham a déménagé dans un nouveau siège social de 5000 mètres carrés à Dartford, dans le Kent, en Angleterre. L'installation regroupe tous les employés de la production, de l'ingénierie, du sport automobile et du commerce dans le même bâtiment. L'entreprise a l'intention d'augmenter sa production de 50 % pour atteindre environ 750 voitures par an.