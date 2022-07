Avec plus de 400 chevaux, la Mercedes-AMG A 45 est la sportive compacte la plus épicée depuis le lancement de la nouvelle génération en 2019. Après trois ans de carrière, Mercedes-Benz travaille déjà sur un restylage de milieu de cycle.

La version reliftée recevra des mises à jour mineures à l'extérieur. Celles-ci peuvent être vues sur les parties cachées du prototype. Il apparaît que les phares sont plus étroits qu'auparavant, tandis que l'arrière devrait également recevoir de nouveaux feux. Elle conservera toutefois ses quatre sorties d'échappement.

En attendant de la découvrir, nos précédentes photos ont montré que cette A 45 AMG recevra un système MBUX mis à jour. Le pavé tactile de l'infotainment disparaîtra. Il y aura également un nouvel espace de rangement, tandis que la console centrale a été remaniée avec moins de boutons qu'auparavant. Les boutons restants ont été déplacés vers l'avant, devant les porte-gobelets.

Galerie: Photos espion Mercedes-AMG A 45 - Juillet 2022

Ne vous attendez pas à une mise à jour du moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres à quatre cylindres. Avec 421 chevaux et 500 Nm de couple dans l'A 45 S, il est déjà extrêmement puissant. Il est d'ailleurs considéré comme étant le moteur quatre cylindres le plus puissant du marché.

Toutes les versions de la Mercedes-Benz Classe A seront restylées cette année. Pour le moment, aucune date de présentation n'a a été annoncée par le constructeur allemand. Nous pensons les découvrir à la rentrée prochaine ou en fin d'année. Hélas, la Mercedes-Benz Classe A pourrait disparaître dans quelques années, son constructeur a une nouvelle stratégie qui consiste à se concentrer sur des modèles plus huppés et plus lucratifs.

