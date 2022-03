La nouvelle Mercedes-AMG SL a été présentée au mois d'octobre 2021. Lors de son lancement, le constructeur allemand n'a révélé que les versions "63" et "55" motorisées par le V8 maison. Toutefois, il se murmure qu'une nouvelle version fera son entrée au catalogue, c'est en tout cas ce que suggère Mercedes-Benz Passion Blog.

Ne vous attendez pas à ce que cette nouvelle version soit plus radicale que les deux autres. C'est en fait tout le contraire, puisque le blog à l'origine de cette information affirme que la Mercedes-AMG SL arrivera en version "43". Celle-ci serait différente des deux autres, à commencer par son moteur, un simple quatre cylindres de 2,0 litres.

Avant de crier au scandale, sachez que ce ne sera pas la première fois que le constructeur allemand propose sa SL avec un moteur quatre cylindres. Entre les années 1955 et 1963, le fabricant allemand commercialisait la 190 SL qui était motorisée par un quatre cylindres 1,9 litre développant la bagatelle de 105 ch.

Le site allemand rapporte que la Mercedes-AMG SL 43 sera équipée du moteur M254 que l'on retrouve par ailleurs sous le capot de la Mercedes-Benz C300. Il se murmure que ce bloc subira quelques changements et sera aidé par un turbo électrique, ou eTurbo, emprunté à la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Avant de vous mélanger les pinceaux, sachez que ce quatre cylindres est différent de celui de la Mercedes-AMG A 45 S et de la future C 63 AMG (moteur M139).

Sachant que les Mercedes-AMG SL 63 et SL 55 développent respectivement 585 ch et 476 ch, la SL 43 sera naturellement moins puissante que les deux autres. Une cavalerie d'environ 400 ch est envisageable. Nous le saurons très bientôt, car le blog allemand affirme que la SL 43 arrivera dans seulement quelques semaines.