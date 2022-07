La Mercedes-AMG SL est le nouveau modèle d'Affalterbach. C'est un roadster qui sera prochainement rejoint par la seconde génération de la Mercedes-AMG GT. Les prototypes du coupé circulent déjà, et vous pouvez les découvrir à travers nos photos espion en cliquant ici.

Le constructeur allemand n'a pas l'intention de modifier la carrosserie de la SL, mais un illustrateur du nom de Sugar Design a tenté d'imaginer ce à quoi ressemblerait la version Shooting Brake (à cinq portes). Le résultat est absolument magnifique, contemplez cette merveille !

L'illustrateur a commencé par allonger la carrosserie de la SL en s'inspirant du seul Shooting Brake Mercedes-Benz, le CLA. L'avant de la voiture ne change pas, tout comme à l'arrière, puisque l'artiste a conservé les feux, le bouclier ainsi que l'extracteur d'air du modèle d'origine. Seule la partie haute est différente pour créer "l'effet Shooting Brake".

Nous sommes complètement fans de ces rendus, hélas, il est très peu probable que Mercedes-AMG ne commercialise un jour ce genre de modèle. Ceci dit, le constructeur allemand a un nouveau plan stratégique qui prévoit la production en série limitée de modèles exclusifs destinés aux clients les plus fidèles. Peut-être que Mercedes-Benz s'intéressera à la SL Shooting Brake, car après tout, une SL Speedster est en préparation. Ce serait le premier modèle de la série baptisée MYTHOS.

Quoi qu'il en soit, cette voiture serait motorisée par un V8 4.0 L de 585 ch dans sa déclinaison 63 AMG. Bien qu'elle soit un peu plus lourde que le Roadster, elle pourrait accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 315 km/h. On pourrait aussi imaginer le lancement d'une version hybride rechargeable reprenant la motorisation de la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance et ses 843 ch !