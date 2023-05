Bugatti ne cesse de diversifier ses activités. Après avoir récemment lancé sa première collection de lunettes de soleil, des accessoires audio et des œufs ornementaux, le constructeur va créer une résidence à Dubaï.

Bugatti s'est associé à Binghatti, principal promoteur immobilier des Émirats arabes unis et qui travaille sur ce qui pourrait être le plus grand immeuble résidentiel au monde.

Galerie: Bugatti Residences by Binghatti

Pour ce nouveau projet, la marque veut s'inspirer des fêtes somptueuses organisées par Ettore Bugatti au Château Saint Jean. Les Bugatti Residences by Binghatti seront au cœur du quartier Business Bay à Dubaï. Le bâtiment se caractérisera par son architecture spectaculaire que Bugatti qualifie d'"hyper-forme", dans un lieu que le constructeur souhaite paisible et soigné.

Le luxe sera ainsi de rigueur dans les 171 "Riviera Mansions" et les 11 "Sky Mansion Penthouses", qui auront tous un agencement et une disposition unique. Bugatti et Binghatti ont prévu une plage inspirée de celles de la Côte d'Azur, une piscine privée, un jacuzzi, un club de fitness, un restaurant gastronomique, un club exclusif et naturellement... un service de voituriers.

Les véhicules seront tout aussi bien traitées de les résidents puisque deux ascenseurs leur seront dédiés, pour relier le garage aux penthouses. Un service de chauffeur à la demande et une conciergerie sont également prévus par Bugatti et Binghatti.

"La rencontre de nos deux maisons semble être le fruit du destin", a déclaré Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac. "Nous partageons la même idée de ce que devrait être une résidence Bugatti."

"Muhammad Binghatti possède une profonde sensibilité pour le monde du design automobile et le luxe, ainsi qu’un talent inné pour créer une architecture iconique. Avec ce partenariat, nous nous inscrivons parfaitement dans les pas d’Ettore Bugatti dont la devise était : 'Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti'."

Ce n'est pas la première incursion de Bugatti dans le monde de l'immobilier puisque les villas Ettore 971, inspirées par la Veyron, ont déjà fleuri à Dubaï.