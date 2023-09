Ces dernières années, tous les plus grands classiques de l'automobile ont eu le droit à leur réplique en bois ou même en Lego. Petite ou grande, elle peut prendre toutes les formes et toutes les tailles. Le Ford F-150 Raptor 2023, construit par la chaîne YouTube ND Woodworking Art, se place dans une autre catégorie. Dans un premier temps, il est possible de le conduire mais il est également assez grand pour accueillir des passagers et transporter des marchandises/matériels dans le coffre.

La construction a commencé par un châssis et un cadre en métal qui ont donné sa forme au véhicule. Des essieux avec de grosses roues ont été ajoutés avant que la carrosserie ne soit fixée. Peu à peu, l'ébauche d'un pick-up a fait place à la silhouette familière et robuste du F-150 Raptor.

19 Photos

Une réplique du F-150 grandeur nature

La réplique est dotée de gros élargisseurs d'ailes, du design agressif de l'avant du pick-up ou encore d'une plaque de protection proéminente sous le pare-chocs. On peut retrouver ce niveau de détail à l'intérieur du véhicule avec un tableau de bord complet, une console centrale et des sièges rembourrés portant la marque "Raptor". Le produit final comporte un pare-brise, des essuie-glaces et des phares fonctionnels, tout comme le vrai véhicule.

Cependant, la réplique sera différente du Raptor 2024 car Ford vient de mettre à jour l'ensemble de la gamme F-150 cette semaine. Le constructeur américain veut donner au véhicule le plus vendu aux États-Unis un nouveau design. Le nouveau visage est l'un des changements les plus visibles du célèbre pick-up, avec des phares, un pare-chocs et une calandre redessinés.

La vidéo se termine par le constructeur qui laisse son père conduire le pick-up avec des vélos à l'arrière. Il n'est peut-être pas aussi performant que le vrai pick-up ou aussi grand, mais il a l'air d'un pick-up tout-terrain robuste.

Des changements attendus chez Ford

L'Ovale bleu a également revu l'arrière du pick-up avec son nouveau hayon Pro Access, la réponse de l'entreprise à Ram et Chevrolet. Il intègre une porte pivotante au milieu du traditionnel hayon rabattable qui s'ouvre en trois étapes jusqu'à 100 degrés. Le constructeur a également ajouté un nouveau coffre de rangement dans la caisse, derrière la roue du passager, qui est de série sur toute la gamme.

Les pick-up Raptor et Raptor R ont également été mis à jour, le Raptor R bénéficie désormais d'une puissance de plus de 700 chevaux. Le Ram 1500 TRX développe 702 chevaux grâce à son V8 suralimenté de 6,2 litres, soit deux de plus que le Ford. Le Raptor ordinaire continue d'utiliser le V6 biturbo de 3,5 litres du constructeur, qui développe 450 ch et 510 lb-pi.

Le Ford F-150 2024 sera proposé à partir de 36 200 euros, le Raptor R atteignant près de 112 000 euros. La version d'entrée de gamme XL est toujours disponible, mais elle est devenue plus chère qu'auparavant.