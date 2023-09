Pour les marques, c'est une période de changements importants, non seulement en termes de choix stratégiques, mais aussi en termes d'image.

À cet égard, de nombreuses marques ont présenté un nouveau logo au cours de la dernière période. Certains constructeurs ont toutefois préféré une approche plus "discrète" en affichant leur nouveau symbole directement sur un nouveau modèle. C'est le cas de Ford avec le F-150 restylé.

Des petits détails qui font toute la différence

La nouvelle édition du pick-up le plus vendu au monde arbore un logo au design simplifié. La forme est toujours celle de l'ovale bleu classique, mais les accents chromés sont remplacés par une bordure blanche. En outre, le lettrage Ford est légèrement plus grand et, d'une manière générale, le logo semble avoir un design plus bidimensionnel que la version précédente.

Ford F-150 Platinum 2024

Curieusement, le constructeur américain n'a pas annoncé officiellement ce changement, bien que Rob Brancheau - concepteur des couleurs et des matériaux pour le F-150 - ait confirmé à Car and Driver que le logo était effectivement nouveau. Il est probable que dans les mois à venir, nous le verrons également sur tous les autres modèles de la gamme Ford, même ceux commercialisés en Europe.

Le nouveau logo Ford

Nouveautés Ford à venir

De nombreuses nouveautés Ford sont à venir dans les prochains mois. Dans notre partie du monde, la nouvelle Mustang (avec les moteurs 2.3 Ecoboost et 5.0 V8) et le Bronco en édition limitée et uniquement à quatre portes sont prêts à débarquer.

La Ford Explorer elettrica arriverà nel 2024

Plus tard, nous verrons également l'Explorer électrique (dont le lancement est retardé de six mois) et le restylage du Puma. Pour ce dernier, une variante 100 % électrique est attendue en plus des moteurs thermiques.