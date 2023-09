Une nouvelle vidéo révèle que Ferrari poursuit le développement d'une nouvelle supercar. Les sorties d'échappement spectaculaires et la sonorité rauque suggèrent qu'il s'agit d'un moteur V12 sous le capot.

La vidéo montre le véhicule d'essai en train de rouler sur des routes publiques et laisse entendre le grondement harmonieux de son moteur. Le coupé porte un camouflage complet qui cache la carrosserie modifiée de la Roma. Le nez est plus long pour couvrir le moteur.

Galerie: La remplaçante de la Ferrari 812 Superfast

La Roma est généralement équipée d'un V8 biturbo de 3,9 litres, mais la rumeur suggère que ce véhicule d'essai est équipé d'un moteur V12. Malheureusement, nous ne savons pas ce que produira ce nouveau groupe motopropulseur, mais le constructeur est censé travailler sur un V12 plus puissant.

L'itération la plus puissante du moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres développe 830 chevaux dans la 812 Competizione. Il est fort probable que le successeur de la 812 produise plus de 830 chevaux lorsqu'il arrivera et on ne sait pas encore si Ferrari ajoutera une quelconque électrification à la voiture, ce qui pourrait encore augmenter sa puissance. La 812 standard développe 789 ch.

Des photos datant du mois de mai ont montré la supercar V12 portant sa carrosserie de production, mais Ferrari a dissimulé son design sous un épais revêtement. Le prototype ne comportait aucune indication quant à la présence d'une quelconque forme d'électrification. Les véhicules d'essai équipés de batteries comportent souvent des autocollants d'avertissement sur le côté.

Ferrari a le vent en poupe

Ces photos ont également révélé que la voiture serait dotée d'énormes prises d'air à l'avant. Alors que l'arrière semblait être inachevé avec des garnitures manquantes sur les photos. La nouvelle voiture présentait une forme de hayon différente et semblait être plus agressive que la Roma.

Ferrari n'a pas précisé quand elle dévoilerait la remplaçante de la 812. Le modèle a fait ses débuts au salon de l'automobile de Genève en 2017 et remplaçait de la F12berlinetta. Plus tôt cette année, la firme italienne a déclaré qu'elle révélerait quatre nouveaux modèles en 2023. Elle a déjà lancé la Roma Spyder et la SF90 XX. Les deux autres pourraient être la remplaçante de la 812 et la nouvelle Hypercar de Ferrari. Elle a également présenté la l'incroyable et unique KC23 en juillet dernier.