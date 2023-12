Il n’existe pas beaucoup de Ferrari 812 Superfast dans le monde et malgré cela, vous pouvez, à présent, retirer un exemplaire à la liste, du moins pour l'instant. La supercar italienne, de couleur bleue, présentée ci-dessus appartiendrait à l'acteur Michael B. Jordan (qui a notamment joué dans les films Creed et dans le Black Panther pour ne citer qu’eux) et aurait percuté une Kia à Los Angeles, samedi, à une heure tardive de la nuit selon KTLA.

La 812 (prise au salon de Genève 2017) est quand même plus jolie dans cet état non ?

Aucune blessure n'a été signalée suite à l'accident, et rien n'indique que l'alcool, la drogue ou toute autre conduite avec des facultés affaiblies aient contribué à ce dernier TMZ rapporte que Jordan était au volant de la voiture lorsque la collision s'est produite mais aucune arrestation n'a été effectuée et il n'y a aucune preuve qui indique que cette information est vraie. KTLA a confirmé à la police que des agents avaient été appelés sur les lieux vers 23 h 35, heure locale. Un rapport d'accident a également été déposé.

De sacrés dégâts à déplorer

Aucun détail n'est disponible sur ce qui s'est réellement passé, mais une vidéo d'effspot sur YouTube montre la scène de l'accident en détail. Il semble que la Ferrari ait heurté une Kia Niro garée le long de la route; d'importants dégâts sont visibles du côté conducteur du SUV, notamment à l’arrière arrière. La custode et le passage de roue sont déchirés en lambeaux mais le pare-chocs arrière est en grande partie intact. On peut penser que la roue avant du passager de la 812 ait frôlé la Niro et accroché l'aile.

Quant à la Ferrari, une roue et le moyeu ont été arrachés de la supercar tandis que l'aile avant droite est considérablement endommagée. Des composants de suspension tordus sont visibles et nous pouvons voir des airbags déployés à l’intérieur de la voiture.

Équipée d'un V12 atmosphérique de 6,5 litres, qui développe 789 chevaux, la 812 Superfast porte bien son nom puisqu’elle vous permet d’effectuer le sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, à condition que les pneus arrière aient assez d’adhérence. À fond, la machine de grand tourisme peut atteindre les 340 km/h, mais pour cela, il faut les quatre roues et un peu de dextérité avec le volant…

