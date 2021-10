La patience est souvent récompensée, et nous en témoignons avec cette nouvelle série de photos. Un prototype de la prochaine génération du Kia Niro a été surpris en train de faire des essais en public, mais à la nuit tombée, le lourd camouflage sur le nez a été retiré. Un photographe espion était encore en service et a saisi toutes sortes d'images montrant la face avant largement retravaillée du Niro.

Ce n'est pas la première fois que nous voyons le visage du nouveau Niro aussi exposé, mais ces images offrent le meilleur aperçu de ces phares inspirés du Habaniro. Le concept n'avait pas vraiment de phares de ce type, mais plutôt des évents d'angle proéminents avec des bandes LED en zigzag au milieu. Le bas du bloc optique que l'on voit sur ce véhicule d'essai imite cette forme, avec des feux plus traditionnels positionnés à l'intérieur des phares. En outre, nous savons que le nez de tigre de Kia disparaît, remplacé par une forme inspirée du requin qui rappelle également le concept Habaniro de 2019.

Un camouflage lourd avec de faux panneaux dissimule toujours l'arrière, ou plutôt, il essaie de le faire. Notre photographe a saisi ce véhicule d'essai sous le bon angle au moment de son passage, montrant la vitre arrière fortement inclinée et les feux arrière en forme de boomerang qui ont également été présentés sur le Habaniro. C'est un changement total par rapport au modèle actuel, mais la partie inférieure de la carrosserie semble plus conventionnelle avec des feux de recul et des réflecteurs visibles dans les coins.

Kia a certainement une mise à jour étendue pour le Niro considérant qu'il a été lancé en 2017. Le constructeur automobile met également son groupe motopropulseur à l'épreuve, comme on le voit ici, en tractant une remorque suffisamment lourde pour que le crossover compact s'accroupisse fortement à l'arrière. Les détails du groupe motopropulseur n'ont pas encore été confirmés, mais les rapports indiquent que le Niro restylé restera sur sa plateforme actuelle.

Cela suggère que le système hybride à quatre cylindres de 1,6 litre, qui génère 141 chevaux combinés sur le Niro actuel, sera conservé. Une version hybride rechargeable est également proposée, sans oublier le Niro tout électrique que nous avons également vu sur des photos espion.

Nous pensions initialement que Kia présenterait le prochain Niro en tant que modèle 2022, mais les Niro 2022 sont déjà sur le site Web nord-américain. Cela ne signifie pas que nous ne verrons pas ce nouveau modèle d'ici la fin de l'année, cependant. Il apparaîtra probablement d'abord sur le marché sud-coréen, avant de débarquer chez nous.