Avec la M3 Touring, BMW a peut-être réalisé un de vos rêves : une familiale relativement puissante qui peut également être emmenée sur circuit. Mais si vous recherchez une M3 break encore plus puissante, le constructeur allemand pourrait bientôt répondre à vos besoins, si l'on en croit un nouveau rapport indiquant qu'une M3 CS Touring est actuellement en cours de développement.

Nos amis du blog BMW affirme que cette nouvelle version a déjà reçu le feu vert pour la production et que nous la verrons sous sa forme complète et officielle en 2025. Elle possèderait les mêmes améliorations que la berline M3 CS, y compris le S58 de 3,0 litres, le moteur six cylindres en ligne bi-turbo d'une puissance de 543 chevaux et 649 Nm de couple.

Galerie: BMW M3 Touring (2022)

80 Photos

Selon les premières informations, la M3 CS Touring recevra également des modifications en fibre de carbone sur le carénage avant, un nouveau diffuseur arrière ainsi qu’un aileron. Il y aura une réduction de poids minime, comparable aux 34kg perdues par la berline M3 CS par rapport à la M3 Competition xDrive. En parlant de xDrive, la familiale devrait envoyer la puissance du moteur de 3,0 litres aux quatre roues via une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Pas la seule CS en approche ?

BMW travaille également sur une autre CS qui rejoindra la berline M3 CS et la potentielle M3 CS Touring. La M4 CS devrait se situer entre la M4 ordinaire et la M4 CSL, dotée du même moteur six cylindres en ligne que la berline M3 CS. Des améliorations extérieures et un régime léger feront également partie du package CS.

Galerie: BMW M4 CSL (2022)

39 Photos

Quant à la M3 CS Touring, elle devrait être lancée en nombre limité. Le blog BMW rapporte que moins de 2 000 exemplaires sont prévus pour la production dans le monde et si l’Europe fera la part belle au marché, aucune d'entre elles ne devrait arriver sur le continent américain.