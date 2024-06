Alors que certains constructeurs automobiles changent leurs plans en matière de véhicules électriques, BMW va de l'avant. La marque lancera des modèles utilisant sa plateforme Neue Klasse dans quelques années, y compris ses voitures M haute performance. Ceux qui s'inquiètent du passage à l'électrification devraient être soulagés par le PDG de BMW M, Frank van Meel, qui a affirmé que la M3 électrique "battra tout".

Il a déclaré à Motor Trend qu'il était impatient de tirer parti de la configuration à quatre moteurs de la voiture en raison de la capacité à contrôler le groupe motopropulseur et le châssis "avec une logique centrale", créant ainsi une voiture performante "neutre, linéaire et prévisible" qui devrait avoir la puissance nécessaire pour, eh bien, tout battre.

BMW Neue Klasse EV Concept

Frank Weber, directeur de l'ingénierie et de la recherche et du développement chez BMW, a déjà laissé entendre que la voiture produirait un mégawatt de puissance, soit 1 341 chevaux. La M sera équipée d'une batterie à la chimie et au refroidissement uniques, de moteurs électriques conçus en interne, d'une architecture de 800 volts et d'un logiciel spécial pour gérer le tout.

Le constructeur envisage également une variante plus légère à propulsion arrière qui offrirait une expérience de conduite différente. La moitié des moteurs signifie probablement la moitié de la puissance, et 670 ch, c'est quand même beaucoup. Nous pourrions également avoir une M3 Touring électrique basée sur la nouvelle architecture, mais toutes les choses amusantes sont encore à venir dans quelques années. La Série 3 basée sur la Neue Klasse arrivera en 2026, suivie de la M3 en 2027. Le break arrivera probablement plus tard, vers la fin de la décennie.

Combien coûtera cette super-machine ? Nous ne le savons pas, mais nous espérons que le prix ne sera pas supérieur à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les voitures ambitieuses soutenues par des revendications audacieuses sont souvent accompagnées d'étiquettes de prix tout aussi impressionnantes.