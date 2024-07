La nouvelle BMW M5 nous a finalement rejoint et a réussi à attirer tous les regards malgré un design qui ne fera pas forcément l'unanimité. Mais les "fans" de ce véhicule sont surtout préoccupés par son poids, comme le montrent les recherches Google. La nouvelle BMW M5 pèse 2 435 kilogrammes, soit 500 kg de plus que son prédécesseur. Selon Frank van Meel, patron de BMW M, la majeure partie du poids supplémentaire provient du système hybride.

Galerie: BMW M5 2025

71 Photos

Dans une interview avec Top Gear, van Meel a déclaré que malgré la perte de poids, il était en faveur d'un hybride rechargeable au lieu d'un système à combustion interne pur :

"Pour nous, il est important d'aller jusqu'au bout et de profiter pleinement de l'électrification plutôt que de faire un pas en arrière. Oui, le système PHEV ajoute 400 kg, mais un système hybride normal ajouterait de toute façon 150 à 200 kg de poids."

Le poids de la M5 G90 fait l'objet de vifs débats sur les réseaux sociaux. L'utilisateur (X) Graham Smales a commenté sur Twitter :

"Incroyable. La BMW M5 E28 est presque une tonne plus légère que le nouveau modèle. Cette différence est la même qu'avec une Golf GTI de 2e génération. Où sont les progrès dans ce domaine ?"

Cette M5, qui est comparé sur les réseaux sociaux à des Pick-ups comme le Ford F-150 et, curieusement, même à la i5 M60 entièrement électrique, est malheureusement plus lourde que tous ses concurrents.

Pas question de passer au six cylindres en ligne

Van Meel poursuit : "Nous avons noté les effets du poids et calculé où nous devions être pour avoir une fenêtre de performance différente. En course, du poids est ajouté sous la voiture pour égaliser l'équilibre des performances. La batterie offre le centre de gravité le plus bas qu'une M5 puisse avoir."

Les effets du passage au quatre cylindres pour réduire le poids ont été observés avec la transformation de la Mercedes AMG C 63. Interrogé à ce sujet, van Meel a déclaré à Top Gear que son équipe avait brièvement envisagé un moteur six cylindres pour gagner du poids. Finalement, un moteur V8 unique a été choisi.

"Ce serait fou d'utiliser un moteur à quatre cylindres", a déclaré van Meel. "La prochaine option serait un six cylindres, ce qui nous obligerait à allonger encore plus l'avant de la voiture. Nous avons également besoin d'une grosse transmission pour gérer les 1 000 Nm de couple. C'est pourquoi le V8 est la meilleure solution car il prend peu de place en plus de procurer des émotions."